Компания недели: Wells Fargo

Причина скандала, раскручивающегося вокруг Wells Fargo, – обыкновенная жадность. В 2011–2015 гг. сотрудники его розничного подразделения без ведома клиентов открыли 2 млн счетов, за ведение которых банк брал комиссию. Как рассказывают бывшие сотрудники Wells Fargo, перед ними ставилась задача открывать по 10 клиентских счетов в день – вот они и открывали.

2 млн липовых счетов – это много. Даже для банка, у которого более 70 млн клиентов и который обслуживает треть домохозяйств в США. Трудно представить, что эти нарушения исключительно на совести младшего персонала, открывавшего счета, а менеджеры об этом не догадывались.

Жадность национальности не имеет. Подобные случаи известны и в России. Например, выдача кредитов по краденым паспортам в торговых центрах. Говорят, что банки и МФО не особенно внимательно смотрят в паспорт в том числе и потому, что магазины, на покупки в которых берут такие кредиты, дают им понять, что неплохо бы помочь в выполнении плана продаж. Или, к примеру, дилеры сотовых операторов, выписывавшие на один паспорт по нескольку sim-карт. Жадность есть везде, а вот масштаб нарушений в Wells Fargo и их продолжительность трудно с чем-то сравнить.

До начала скандала Wells Fargo был самым дорогим в мире ($251,77 млрд) банком с хорошей репутацией. У него мало инвестбанковских операций, и посткризисные штрафы миновали его. Зарабатывает Wells Fargo на старой доброй рознице, за что его и любит Уоррен Баффетт: Berkshire Hathaway владеет 10% капитала Wells Fargo.

И даже скандал со счетами начинался как недоразумение, которое будет улажено быстро и бескровно. 8 сентября стало известно, что Wells Fargo заплатит $185 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать претензии двух регуляторов и прокурора Лос-Анджелеса. Для Wells Fargo $185 млн что слону дробина, а $2,6 млн, которые он решил вернуть пострадавшим клиентам, – вообще копейки.

Но бескровного урегулирования не получилось. Вот уже Wells Fargo отменил планы продаж для розничного подразделения. Вот уже его гендиректор Джон Стампф пережил слушания банковского комитета сената с требованиями его отставки, возвращения бонусов и начала расследования минюста США. Вот уже шесть бывших сотрудников, которых Wells Fargo уволил за нарушения со счетами, подали к нему коллективный иск с требованием вернуть $7,2 млрд (всего банк уволил 5300 сотрудников). А во вторник стало известно, что Стампф вернет $41 млн, Кэрри Толстедт, ушедшая в июле с поста руководителя розничного подразделения, – $19 млн.

Такого скандала в банковском сообществе США не было с 2008 г. И ведь пока к Wells Fargo не проявляют интерес SEC и минюст США. Если и они начнут расследования, на судебные расходы понадобятся миллиарды долларов. Wells Fargo уже не самый дорогой в мире банк: скандал стоил ему $24 млрд капитализации. Баффетт скандал не комментирует; но уже близок конец квартала, и будет интересно почитать в отчетности Berkshire, какие акции она продавала.

Мыслима ли подобная реакция на нарушения банка в России? Боюсь, что нет. Хотелось бы, чтобы за нарушения банка расплачивались не только его клиенты, но и менеджмент – под пристальным вниманием законодателей и регуляторов.