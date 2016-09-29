Эволюция позиций

На статью «Доплатите за башни» (№ 180 от 27.09.2016, стр. 10)

Хотел бы заявить, что позиция представителей братьев Чигиринских не соответствует действительности. В 2010 г. компания Виктора Рашникова приобрела 50% в проекте «Эволюция» у «Интеко» (а не у «Снегирей»). Никаких иных договоренностей сторон не было, что в том числе подтверждается соглашением акционеров. Цена была согласована и полностью устраивала «Интеко».

Рашников и Шалва Чигиринский совместно развивали башню «Россия» в течение продолжительного времени. В связи с проблемами Чигиринского в 2008 г. он не мог осуществлять девелоперские функции и, по имеющейся информации, планировал продать свою долю в проекте. Как мы понимаем, эти планы не реализовались, и в конечном итоге Чигиринский в 2011 г. сделал предложение Рашникову о выкупе его доли. По условиям сделки стороны согласились, что цена является справедливой и с учетом рисков проекта продавец считает ее окончательной. Заявление профессионального участника рынка Чигиринского через пять лет после сделки о том, что он был введен в заблуждение относительно цены его доли, вызывает недоумение и противоречит фактическим обстоятельствам и документам.

Можно предположить, что внезапно одновременно возникшие иски на Кипре вызваны попыткой удержать прибыль Рашникова в проекте «Эволюция». Как раз этот вопрос является сейчас предметом судебного разбирательства в Арбитражном суде Москвы.

Александр Сутягин, официальный представитель Виктора Рашникова

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.