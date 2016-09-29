Налог на безработицу

Неработающие граждане должны платить за то, что пользуются социальной инфраструктурой, заявила Голодец: такой законопроект разработал Минтруд. Люди не работают, не платят страховые взносы, в том числе на обязательное медицинское страхование (ОМС), но имеют право на бесплатную медицину, сетует она. В серой зоне около 7 млн человек, насчитала Голодец. По ее словам, законопроект пока только разрабатывается, форма платежа обсуждается. Официально в России зарегистрировано около 890 000 безработных (по данным Минтруда). Им платеж не грозит, уточнил представитель Голодец.

Идею налога на тунеядцев поддержали в Минфине «с точки зрения справедливости». За пенсионеров, детей, инвалидов и зарегистрированных безработных взносы платит бюджет, цитирует Reuters первого замминистра финансов Татьяну Нестеренко: «А если человек по своему желанию не желает работать? Сидит на иждивении супруга или за счет других источников живет. Кто за него должен платить страховку?» Законопроект поддержал и председатель социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, он рассчитывает, что закон будет принят весной (его слова по «РИА Новости»).

Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей», а Минтруда – переадресовал Голодец. Пока только вырабатывается базовая концепция законопроекта, сообщил ее представитель.

Как в Белоруссии Налог на тунеядство взимается в Белоруссии, напоминает Пепеляев: там даже существует система санкций – от штрафов до общественных работ. Политически такой сбор будет выглядеть плохо: будут сравнивать двух президентов – Владимира Путина и Александра Лукашенко, рассуждает он.

По мнению Рязанского, средний размер социального взноса может составить около 18 000 руб. в год. Каким будет платеж и в какой форме, пока не известно, говорит федеральный чиновник. Оставят умирать без медицинской помощи человека, который не заплатит, задается он вопросом. Подобные решения требуют очень тщательной проработки, осторожен правительственный чиновник: «Следует отличать неработающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги».

Получается, чтобы получить медицинскую помощь, человек должен будет предъявить какой-то документ об уплате взносов, рассуждает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон, но в России медицинское обслуживание гарантировано Конституцией. Неоказание первой неотложной помощи нарушает право на жизнь, настаивает профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова. По ст. 41 Конституции медицинская помощь в государственных и муниципальных поликлиниках и больницах оказывается бесплатно за счет бюджета, страховых взносов, других поступлений, указывает она, а ст. 19 гарантирует равенство прав и свобод вне зависимости в том числе от различных «обстоятельств» – платеж будет ей противоречить. Вряд ли удастся придумать конструкцию платежа, которая не противоречила бы Конституции, скептичен управляющий партнер «Пепеляев групп» Сергей Пепеляев.

Идея может привести только к дополнительным расходам бюджета, предупреждает Гимпельсон: незарегистрированные безработные, чтобы избежать нового платежа, могут начать регистрироваться и им придется выплачивать пособие.