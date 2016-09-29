Цифры. Тенденции. События

0,1%

На столько выросли цены с 20 по 26 сентября, сообщил Росстат. Цены растут по 0,1% вторую неделю подряд. До этого три недели инфляция была нулевой. С начала года к 26 сентября цены повысились на 4,1%. В годовом выражении инфляция не изменилась за неделю – 6,5%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в сентябре 0,2–0,3%, а по итогам года – 5,7–5,8%. Прогноз ЦБ – 5,5–6%. Интерфакс

Пенсионная льгота

Граждане, которые решат участвовать в новой добровольной накопительной системе, смогут получать налоговые льготы в 300 руб. на каждую вложенную в пенсионный капитал тысячу рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24». «Но это предмет для дополнительного обсуждения внутри правительства», – сказала она. Банк России совместно с Минфином разработал новую модель добровольной накопительной системы. Всех граждан к системе индивидуального пенсионного капитала подключат автоматически, по умолчанию установив взнос в 0%. В течение переходного периода (предположительно двух лет) работник может сам определить размер своего взноса, этот размер не ограничен. У тех, кто этого не сделает, взнос начнет повышаться на 1 п. п. в год, пока не достигнет 6%. Работник может в любой момент приостановить уплату – «каникулы» могут быть до пяти лет, при желании их можно продлевать. Периодически можно увеличивать или уменьшать и размер взноса. Интерфакс, Ведомости

Перенос нагрузки

Отказ от экспортной пошлины на нефть и повышение НДПИ позволят удвоить дополнительные доходы бюджета, заявил замминистра финансов Илья Трунин. «Поскольку цена на внутреннем рынке формируется по принципу равнодоходности, отменив экспортную пошлину и перенеся нагрузку на НДПИ, мы получим в конечном итоге при эквивалентном размене больше доходов в бюджет примерно в два раза», – сказал он. Если будет решено компенсировать рост стоимости нефти для НПЗ, то доходы будут меньше, уточнил он. Рост акциза возможен до того уровня, «до которого мы можем позволить рост цен на бензин», этот вопрос еще не обсуждался, объяснил Трунин. Интерфакс

Приватизация в обмен на помощь

Греция создала новый фонд для приватизации крупных госкомпаний и одобрила другие структурные меры, которые откроют доступ к части следующего транша международных кредитов на 2,8 млрд евро.

По данным греческого издания Kathimerini, новый фонд – Hellenic Company of Assets and Participation – получит контроль над рядом госкомпаний и их имуществом на 99 лет. В его ведение будут переданы два предприятия водоснабжения, генерирующая группа PPC, оператор Афинского метрополитена и производитель стрелкового оружия Elbo. Греция существенно отстает от графика приватизации, и правительство рассчитывает, что новый фонд ускорит процесс и поможет либо повысить рентабельность госпредприятий, либо выручить больше от их продажи. Интерфакс