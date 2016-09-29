Мел Гибсон сыграет деда-шпиона

Мел Гибсон ведет переговоры по поводу съемок в приключенческом экшене «Любой другой уикенд» французского режиссера Бенжамена Роше. В сценарии рассказывается про представителей трех поколений одной семьи. Сын уверен, что его отец – шпион ЦРУ, хотя тот на самом деле работает в управлении айтишником. Во время поездки в Париж отец и сын оказываются в самой гуще опасных событий. Гибсон сыграет деда, который как раз и есть настоящий шпион. Сценарий написали Брэндон и Кертис Биртеллы. Гибсон снимается сейчас в исторической драме «Профессор и безумец», а его режиссерская работа «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом выйдет в российский прокат 17 ноября. The Hollywood Reporter (Российское издание)

Джон Малкович изобразит героев Дэвида Линча

Фонд Дэвида Линча запустил проект «Изображая Линча». На протяжении недели Дэвид Линч дразнил своих поклонников в социальных сетях, выкладывая странные снимки и послания. «Дорогие друзья, все будет как в кино. Притворитесь другим человеком», – писал режиссер в твиттере. Ломать голову пришлось недолго. Линч подогревал интерес к проекту Squarespace «Изображая Линча» (Playing Lynch), который, в свою очередь, призван раскручивать альбом «Музыка Дэвида Линча». На нем будут композиции режиссера в переработке Sky Ferreira, Duran Duran, Lykke Li и других музыкантов. Также на альбоме будет несколько короткометражек, снятых в честь знаменитого постановщика. На протяжении ближайших недель Джон Малкович предстанет перед пользователями в образе самых разных персонажей проектов Линча – от агента Дейла Купера и Дамы с бревном до Человека-слона Джона Меррика и Фрэнка Бута. Чтобы скачать альбом или сцены, сыгранные Малковичем, нужно заплатить. Все деньги, собранные на сайте, пойдут на поддержку Фонда Дэвида Линча, основанного для продвижения трансцендентальной медитации как лечения населения из групп риска. Кинопоиск