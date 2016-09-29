3 млрд руб. курам

Северо-Западный банк Сбербанка открыл АО «Птицефабрика «Северная» кредитный лимит в размере 3 млрд руб. В прошлом году компания Charoen Pokphand Foods (CPF) объявила, что купит у Agro Invest Brinky 100% птицефабрик «Северная» и «Войсковицы» за $680 млн. Ведомости

Экс-гендиректор «Петрокома» дождался приговора

Ленинский районный суд Петербурга в четверг вынес приговор основному фигуранту дела о мошенничестве при распределении средств на строительство и капремонт объектов тепло- и водоснабжения Петербурга – бывшему гендиректору ООО «Петроком» Андрею Кадкину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком четыре года. За время судебного следствия сумма исковых требований, предъявленных Кадкину городским правительством ранее, сократилась с 48 млн до 1,3 млн руб. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Кадкин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 ноября 2012 г. в МВД России сообщили, что правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении примерно 3 млрд руб. из бюджета Петербурга. Интерфакс

Пожар на «Петростали»

В ПАО «Петросталь» (входит в ОАО «Кировский завод», КЗ) вчера случился пожар – загорелось масло в прессе для металлообработки. На территории предприятия работали 10 пожарных расчетов и 40 человек, следует из сообщения ГУ МЧС по Петербургу. Пострадавших нет, уточнил представитель управления. Площадь возгорания составила 120 кв. м. На работу «Петростали» пожар не повлияет – завод работает в обычном режиме, сообщила представитель КЗ. Ведомости