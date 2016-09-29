1000 салонов для «Вымпелкома»

За два года розничная сеть «Вымпелкома» расширится с 3400 до 4500 салонов. Этому поможет партнерство с франчайзи и со «Связным»

«Вымпелком» разработал новую франчайзинговую программу, призванную сократить его расходы на строительство салонов и персонал и создать торговые точки в отдаленных регионах, рассказал директор по франчайзингу оператора Александр Смолин. К 2018 г. «Вымпелком» планирует расширить свою розничную сеть с нынешних 3400 с небольшим до 4500 салонов. Сейчас под управлением франчайзинговых партнеров примерно 2000 салонов, работающих под брендом «Билайн», а к 2018 г. их должно стать 3000, надеется Смолин.

«Вымпелком» будет компенсировать партнерам до 100% стоимости строительства и оформления торговых точек (до сих пор они в основном создавали точки за свой счет), а также поможет арендовать площади. Для этого «Вымпелком» заключил, например, соглашение с сетью «Пятерочка» (принадлежит X5 Retail Group, с которой у акционера «Вымпелкома» – холдинга Vimpelcom Ltd. общий крупнейший акционер – «Альфа-групп»). Об этом сообщили в четверг обе компании. Планируется, что до конца 2016 г. в магазинах «Пятерочки» откроется чуть более 1000 торговых точек под брендом «Билайн», а к концу следующего – 1600, говорит Смолин. Правда, в большинстве случаев это будут стойки и подвижные модули.

До сих пор часть франчайзи зарабатывали в основном на вознаграждениях за продажу sim-карт «Вымпелкома», рассказал Смолин. Теперь принципом взаимоотношений со всеми франчайзи станет разделение доходов от абонента.

До конца 2016 г. 20 салонов под брендом «Вымпелкома» откроет «Связной». Если проект будет успешен, через год их станет еще на 200 больше, говорят Смолин и гендиректор «Связного» Евгений Давыдович. Условия этого сотрудничества будут отличаться от стандартной франшизы: салоны будут больше (40–50 кв. м), ритейлер будет сам определять ассортимент.

Дешевый вариант Открытие франчайзингового салона площадью 25–28 кв. м обойдется в среднем в 1,1 млн руб. – это примерно на 30% дешевле, чем открывать собственный салон, говорит Смолин.

В «Евросети» «Вымпелкому» принадлежит 50% (другие 50% – «Мегафону»). Будет ли «Евросеть» открывать салоны под брендом «Вымпелкома», ее представитель не говорит.

Представитель «Вымпелкома» надеется, что переформатирование розницы повысит продажи контрактов и снизит отток абонентов.

«Мегафон» в течение трех-пяти лет планирует сократить свою розничную сеть на 25–40% – с нынешних 4000 до 2500–3000 салонов, писали аналитики UBS после встречи с гендиректором оператора Сергеем Солдатенковым. «Мегафон» хочет сделать акцент не на росте количества клиентов, а на удержании существующих абонентов. Сокращая розницу, компания намерена снизить годовой отток до 35% с нынешних 50%, рассказывал аналитик UBS Роман Арбузов: чем меньше продажи, тем меньше отток.

У «Мегафона» более 2000 собственных салонов и еще 2000 работающих по франшизе, говорит его представитель Юлия Дорохина. По ее словам, «Мегафон» доволен результатами работы собственной розницы и менять формат управления не планирует. На российском рынке избыточное количество салонов связи и «Мегафон» собирается постепенно оптимизировать розничную сеть, одновременно развивая системы самообслуживания, добавляет она.

У МТС в конце июня 2016 г. было 5838 салонов, за год их число увеличилось на 1416, рассказывает ее представитель Дмитрий Солодовников. На франчайзи приходится примерно 30% салонов МТС и компания считает такое соотношение оптимальным, говорит Солодовников.

А у Tele2, по словам ее представителя Ольги Галушиной, вся монобрендовая розница построена по принципу франчайзинга. По сравнению с сентябрем 2015 г. количество фирменных салонов и модулей Tele2 выросло на 45% до 3300, цель – 3500–3700.