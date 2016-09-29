Android демонополизируется

Пользователи мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android от Google, начали получать уведомления о том, как они могут деактивировать уже установленные сервисы Google и установить приложения конкурентов. Об этом написало издание VC.ru. Корреспондент «Ведомостей» также получил такое уведомление. В уведомлении говорится, что пользователи могут сменить поисковую систему в браузере Google Chrome, установить другой виджет поиска на экране смартфона, изменить позиции иконок.

Такие требования содержались в одном из пунктов предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), еще в 2015 г. признавшей Google нарушителем закона о защите конкуренции на рынке магазинов приложений для ОС Android. По мнению ФАС, Google препятствовал предустановке на устройствах Android приложений конкурентов, в том числе «Яндекса», который в итоге и пожаловался на это в ФАС. Служба пришла к выводу, что Google навязывал производителям мобильных устройств свои сервисы, прежде всего поиск.

Представитель Google говорит, что рассылаемые пользователям Android в России уведомления разъясняют, как существующие инструменты могут помочь владельцам настраивать смартфоны, в том числе добавлять, удалять или реактивировать приложения, вне зависимости от того, является разработчиком этих приложений Google или другие компании. По его словам, компания продолжает работать с ФАС над техническим исполнением полученного предписания.

ФАС обязала американскую компанию исправить договоры с производителями смартфонов таким образом, чтобы из них исчезла дискриминация конкурентов. Также Google должен отвязать свой магазин приложений Google Play от других сервисов.

ФАС пока никаких документов от Google об исполнении предписания не получила, нет у службы и информации о том, что кто-то получил такие уведомления, сказала «Ведомостям» начальник управления ФАС по регулированию связи и IT Елена Заева. По ее словам, ФАС ведет административное расследование о возможном неисполнении предписания и к 11 октября ждет от Google документов, свидетельствующих об исполнении указания. Если этого не произойдет, то ФАС оштрафует компанию на 300 000–500 000 руб. Если ФАС узнает, что пользователи начали получать уведомления, то служба, конечно, примет эту информацию во внимание, заключает Заева.