Интернет – концессии

Минэкономразвития и ФРИИ намерены сделать государственные IT-системы объектами концессии, что позволит государству сэкономить, а бизнесу – заработать на их создании

Минэкономразвития и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) хотят сделать государственные IT-системы объектом концессии или государственно-частного партнерства (ГЧП). О том, что они обсуждают соответствующие поправки в законодательство, «Ведомостям» рассказали представитель ФРИИ Сергей Скрипников и представитель Минэкономразвития Елена Лашкина.

Когда государство нуждается в IT-системах, оно вынуждено не только вкладываться в разработку, но и тратить на содержание таких систем и решений десятки миллиардов рублей ежегодно, объясняет Скрипников. Эти расходы мог бы взять на себя частный бизнес, если предложить ему понятный механизм взаимодействия с государством и монетизации вложений. Для применения поправок сейчас обсуждаются проекты в области туризма и автоматизации продажи билетов общественного транспорта, говорит Лашкина.

К объектам концессии может быть причислено ПО, интернет-порталы и информационные системы, считает Скрипников. По словам Лашкиной, речь идет о передаче их разработки, ведения и частичной коммерциализации бизнесу. Вместе с участниками рынка министерство и фонд анализируют проекты и возможные бизнес-модели их реализации, говорит Лашкина. Появление такой модели позволит экономить на обслуживании и создании IT-систем, уверена она. По словам Скрипникова, сейчас обсуждаются допустимые способы монетизации, распределение ресурсов и способы защиты прав инвесторов. Расширение перечня объектов ГЧП откроет возможности инвестирования в комплексные IT-проекты – например, при создании умных городов или развитии телемедицины, уверена представитель «Ростеха».

Что такое ГЧП ГЧП и концессии позволяют объединить деньги казны, внебюджетных фондов и частные инвестиции, чтобы строить и эксплуатировать доходный государственный объект. Эти объекты строятся на частные деньги и управляются бизнесом, а оплата производится государством или пользователями по конечному результату.

Минкомсвязи участвует в обсуждении и поддерживает концепцию, говорит его представитель, поскольку она способна повысить эффективность расходов бюджета.

Механизмом концессии для создания софта пользуются во всем мире, рассказывает председатель совета директоров InfraOne Альберт Еганян. В России для этого есть рынок, уверен он, но сделать это будет хлопотно – вся логика закона о концессиях выстроена под капитальное строительство.

«Ростелеком» для создания инфраструктуры фото- и видеофиксации (региональный проект «Безопасный город») использует 44-ФЗ о госзакупках, продолжает он. Этот закон допускает рассрочку платежа исполнителю («Ростелекому»), а также сервисную модель, когда заказчик платит за оказанную услугу.

В апреле этого года Минэкономразвития предлагало правительству развивать как объект концессии Единую информационную систему (ЕИС), собирающую данные о всех закупках государства и госкомпаний. Для этого нужно изменить законодательство, говорилось в письме ведомства. В мае замминистра экономического развития Евгений Елин в докладе президенту России Владимиру Путину предлагал внести изменения в закон о концессиях, которые бы позволяли заключать концессионные соглашения по государственным и муниципальным информсистемам.