Данные защитят от сделок

Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что ключевым фактором, влияющим на решение ЕС по сделкам слияния и поглощения, в дальнейшем может стать обеспечение защиты потребительских данных. Ожидается, что с учетом этого нового подхода Еврокомиссия вновь рассмотрит недавнюю сделку по покупке корпорацией Microsoft социальной сети LinkedIn.

Вестагер предупредила, что регуляторы будут более строго проверять обстоятельства сделок, участники которых располагают большими массивами клиентской информации. «Данные при слиянии компаний могут оказать очень существенное влияние на конкурентную среду, – сказала Вестагер. – Компания иногда покупает конкурента только ради доступа к его данным, даже если эти данные пока не удается монетизировать <...> Поэтому мы рассматриваем вопрос о необходимости пристального анализа сделок, затрагивающих ценную информацию, даже если доходы поглощаемой компании невелики».

До сих пор Еврокомиссия вмешивалась в ход сделок слияния, лишь когда обороты участников сделки превышали определенный порог. Разрабатываемый сейчас план предусматривает введение дополнительных поводов для вмешательства, в частности наличие у компаний больших массивов данных. «Комиссия должна смотреть <...> нет ли возможности продублировать эти данные, чтобы у других компаний тоже были шансы выйти на этот рынок», – говорит Вестагер.

На рынке IT действительно нередко происходят поглощения компаний, владеющих ценными данными, но при этом не блещущих финансовыми показателями. Так, в 2014 г. Facebook купил создателя мессенджера WhatsApp за $19 млрд, хотя этот сервис практически не приносил дохода. Тогда европейские регуляторы одобрили сделку, но сейчас, по словам Вестагер, чиновники могут обратиться к Facebook с дополнительными вопросами, касающимися защиты конфиденциальности данных.

«Компании, работающие с большими массивами, должны серьезно подходить к проблемам пользователей. Они должны убедить людей, что персональные данные используются надлежащим образом <...> Тогда мне не придется вмешиваться в то, как эти данные используются», – пояснила Вестагер на конференции.