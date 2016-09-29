Видео для своих

«Яндекс» и Mail.ru Group рискуют остаться без видеосервисов. Минкомсвязи поддерживает проект, запрещающий иностранцам владеть в них более чем 20%

Интернет-поисковики, позволяющие смотреть фильмы и видеоролики прямо в поисковой выдаче, могут попасть под законодательное ограничение на долю иностранного владения – это следует из финальной версии законопроекта, разработанного Медиакоммуникационным союзом (МКС; с документом ознакомились «Ведомости»). Этот проект видели сотрудники нескольких медиакомпаний.

МКС представляет интересы операторов связи (сотовых компаний, «Ростелекома»), а также крупных ТВ-холдингов – «Газпром-медиа», «Национальной медиа группы», «CTC медиа», «Цифрового ТВ» («дочка» ВГТРК и «Ростелекома»).

МКС предлагает внести в закон об информации и еще ряд законодательных актов поправки, регулирующие работу аудиовизуальных сервисов, в том числе онлайн-кинотеатров. В частности, следует из этих поправок, иностранцы смогут владеть не более чем 20% этих проектов. Кроме того, МКС предлагает онлайн-кинотеатрам регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять, соответствует ли видео российскому законодательству, и идентифицировать пользователей.

Есть кого потеснить Из членов МКС только «Газпром-медиа» занимает заметную долю на рынке онлайн-видео (она владеет порталом Rutube). TMT Consulting включает в топ-5 онлайн-кинотеатров по выручке за 2015 г. Ivi.ru, Okko, Megogo, Rutube и Tvigle. Аудитория легальных онлайн-кинотеатров составила в прошлом году 38,5 млн пользователей, выручка – 3,4 млрд руб.

Законопроект не распространяется на проекты с аудиторией менее 100 000 пользователей в день, социальные сети, компании, «имеющие стратегическое значение» для обороны и безопасности. Не касается он и разработчиков мобильных операционных систем (а значит, и магазинов приложений iTunes и Google Play). На первый взгляд и поисковики из законопроекта исключены – но только те, которые, находя видео по запросу пользователя, не транслируют его в поисковой выдаче, а лишь дают ссылку. Так работает Google: он выдает пользователю лишь ссылки на сайты с видео. А вот на сайтах «Яндекса» и Mail.ru есть особые разделы («Яндекс.Видео» и «Афиша.Mail.ru»), где фильм или видеоролик можно посмотреть сразу, не переходя по ссылке.

Законопроект распространяется на видеосервисы поисковиков, подтвердили юристы «Яндекса», проанализировав его текст по просьбе «Ведомостей». Он приравнивает поисковые системы, предлагающие просмотр видео в поисковой выдаче, к аудиовизуальным сервисам, «возлагая на них те же обязанности и предъявляя те же требования – например, по премодерации контента и ограничению иностранного владения», говорит представитель «Яндекса» Владимир Исаев. Это абсурдно, считает он, поисковики не являются распространителями информации, что неоднократно подтверждали суды. Видео в результатах поиска всегда воспроизводится с сайта-источника, к которому поисковики не имеют отношения и контент которого не могут оценивать, говорит Исаев. Сервис «Яндекса» обладает всеми характеристиками видеосервиса в отличие от «В контакте», которая сама ничего не загружает, а лишь дает возможность сделать это пользователю, настаивает человек, близкий к МКС.

Недоумение вызывает у Исаева и предложение ограничить долю участия иностранного капитала в аудиовизуальных сервисах: многие из них формально принадлежат иностранцам, и есть риск их ухода с российского рынка, что повредит конкуренции. Бизнесом «Яндекса» управляет российское ООО «Яндекс», на 100% принадлежащее голландской Yandex N.V. Mail.ru Group зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Бумаги обеих компаний торгуются за рубежом: у Mail.ru Group – более 49,8%, у Yandex N.V. – более 80%. Ограничения коснутся не компаний, а сервисов, указывает сотрудник одного из федеральных ведомств: эти сервисы можно выделить в российское юридическое лицо.

Представитель Mail.ru Group не стал комментировать ситуацию.

Поправки, разработанные МКС, уже раскритиковал экспертный совет при правительстве. Но Минкомсвязи законопроект МКС в целом поддерживает, сказал «Ведомостям» замминистра Алексей Волин: «Яндекс» и Mail.ru Group пока не приходили к нам с этими проблемами, и пока мы не видим причин для беспокойства».

Финальную версию поправок должна рассмотреть рабочая группа при администрации президента.

Законопроект затрагивает видеосервисы поисковиков, подтвердил представитель МКС: он определяет общие правила работы рынка аудиовизуальных сервисов, которые должны быть едины для всех его участников. А норма об ограничении иностранцев идентична правилам для СМИ, что, в свою очередь, полностью соответствует международному опыту, утверждает он.

У законопроекта МКС одна цель – передел рынка: он вынудит его независимых участников сменить владельцев, а поисковики – закрыть видеоразделы, считает куратор рабочей группы «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Небольшие онлайн-кинотеатры могут стать жертвой крупных холдингов, так и не научившихся работать в интернете.