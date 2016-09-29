Статья опубликована в № 4172 от 30.09.2016 под заголовком: Вкратце

Чумовые каникулы для «Черкизово»

Деятельность свиноводческого комплекса «Новочемодановское» «Черкизово» в Липецкой области остановлена из-за выявленного вируса африканской чумы свиней. Все поголовье свиней на фермах – почти 15 000 – уничтожено, сообщил начальник областного управления ветеринарии Александр Голенских: «На фермах проведена дезинфекция. Карантин должен продлиться минимум восемь месяцев». В комплексе в Липецкой области было около 1% общего поголовья свиней «Черкизово». Остальные производственные площадки свиноводства продолжают работать в обычном режиме, отмечал ранее холдинг. Интерфакс

Зерновые интервенции – по два дня в неделю

Национальная товарная биржа опубликовала график закупочных зерновых интервенций в октябре. Торги будут проходить по вторникам и средам. Торги начались 19 сентября, государство закупило в интервенционный фонд 219 780 т на 2,21 млрд руб. Интерфакс

Ресторанный рынок замедлил падение

Оборот ресторанов, баров и кафе в России в августе 2016 г. сократился на 3,5% год к году до 112,9 млрд руб. после спада на 4,9% в июле, сообщил Росстат. Интерфакс