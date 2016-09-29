Цифры. Тенденции. События

Безработные должны платить

Почти половина россиян (45%) считают необходимым принятие в России закона, по которому не имеющие работы граждане должны будут платить за пользование социальной инфраструктурой, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что такой законопроект разрабатывается. Минтруд уже подготовил законопроект, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами, заявила Голодец. По ее словам, всего в России 7 млн человек оказываются в тени. Это трудоспособные граждане, которые официально не работают, не платят взносы в социальные фонды, но пользуются услугами по программам ОМС. Согласно исследованию ВЦИОМа к идее взимать с неработающих граждан плату за социальные услуги отрицательно относятся в первую очередь молодежь (54% 18–34-летних респондентов), жители крупных городов (54%), респонденты с высоким достатком (55%). ВЦИОМ опросил 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 регионах. Ведомости

Безработных станет меньше

Минэкономразвития рассчитывает, что безработных в России в следующем году станет меньше, сообщил замминистра экономического развития Олег Фомичев. Однако на случай ухудшения ситуации в бюджете зарезервировано 5,5 млрд руб. По словам Фомичева, российские предприятия сохраняют занятость, потому что не повышают или даже снижают зарплаты, а работники на это соглашаются. Если предприятия начнут снижать затраты более агрессивно, то в отдельных регионах начнет расти безработица, отметил замминистра. РИА Новости

На острове русский создадут IT-долину

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) начинает создание «технологической долины», включающей IT-кластер и технопарки, сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов.

Университету потребуется привлечь профессиональные кадры и партнеров. Он сообщил, что в ДВФУ много учебных дисциплин, от классических IT-технологий до информационной безопасности, но нужно адаптировать учебный процесс под потребности предпринимателей. Президент Владимир Путин в сентябре поручил правительству до 1 июня 2017 г. подготовить концепцию развития острова Русский, которая предусматривает создание на острове международного научно-образовательного и технологического кластера. ТАСС