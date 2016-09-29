ВЭБ может продать долг «Мечела»

Внешэкономбанк (ВЭБ) в минувший вторник разместил объявление на сайте госзакупок, из которого следует, что банк намерен оценить, сколько стоят права требования долга «Эльгаугля» (подконтролен «Мечелу»), а также движимое имущество компании и 49%-ная доля в ней. ВЭБ отмечает в тендерной документации, что «результат оценки будет использоваться банком для принятия управленческих решений». Каких – не уточняется.

Два держателя долга «Мечела» знают, что ВЭБ может продать $170 млн долга «Эльгаугля». С кем ведутся переговоры на этот счет, они не уточняют. Один из них говорит, что продажа долга – один из вариантов, хотя другие он не приводит. Представители ВЭБа, «Мечела» и Сбербанка отказались от комментариев, а их коллега из ВТБ заявил, что с подобным предложением ВЭБ к ним не обращался. Представитель Газпромбанка не ответил на вопросы.

«Мечел» привлек $2,5 млрд проектного финансирования в ВЭБе на 13,5 года в сентябре 2013 г. Заем предполагал залог в 49% «Эльгаугля» и продажу золотой акции за 100 руб. При этом финансирование должно было предоставляться несколькими траншами, первый из них был бридж-кредит, который компания должна была погасить за счет основного финансирования, рассказывал тогда источник, близкий к «Мечелу». Компания успела выбрать лишь часть средств – $170 млн на конец 2015 г., говорится в отчете «Мечела». В апреле Газпромбанк купил у «Мечела» по 49% в «Эльгаугле», «Эльгадороге» и «Мечел-транс Востоке» за 34,3 млрд руб.

Помощь Эльге Проекты «Мечела» по развитию Эльги и порта Посьет не были утверждены для выделения господдержки в рамках развития Дальнего Востока из-за неопределенности с кредиторами компании, говорил в прошлом году вице-премьер Юрий Трутнев. В сентябре 2016 г. министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что решения о предоставлении ВЭБом финансирования на освоение Эльги нет, но отмечал, что данный проект развивать нужно.

Для получения оставшейся суммы «Мечел» должен был исполнить ряд условий, в частности, перевести на баланс «Эльгаугля» дорогу Эльга – Улак (321 км, на строительство «Мечел» потратил 71 млрд руб.). Но из-за неисполнения ковенантов перед Альфа-банком в начале 2014 г. и последующих переговоров с госбанками о рефинансировании общего долга в $8,3 млрд (на 1 мая 2014 г.) «Мечелу» не удалось выполнить это условие. Компания вступила в переговоры с РЖД о продаже ей дороги (тогда источники «Ведомостей» говорили, что железнодорожная ветка была оценена по фактическим затратам).

Еще не реструктурированный синдицированный долг «Мечела» (на $1 млрд) торгуется со скидкой около 32–35% от номинала, так что ВЭБу в случае продажи долга удастся получить около $60 млн, говорит один из источников. Вполне возможно, этот долг может купить кто-нибудь из крупных кредиторов «Мечела», считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. На конец первого полугодия 2016 г. «Мечел» должен был кредиторам 445 млрд руб. ($6,95 млрд по курсу на конец II квартала), из этой суммы 67%, или 298,15 млрд руб., приходилось на долг перед банками с госучастием – ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк.

Когда ВЭБ одобрял «Мечелу» проектное финансирование, доллар стоил 32,3 руб., а спотовые цены на уголь хоть и снижались, но были на уровне $150 за 1 т (FOB Австралия, соответственно, контрактные были выше), напоминает директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский. Сейчас же доллар стоит 63,09 руб., а спотовые цены на уголь растут – $210 за 1 т (контрактные около $92 за 1 т), так что проект в любом случае нужно будет пересчитывать, отмечает Сосновский.

«Мечел» Горно-металлургический холдинг

Акционеры – Игорь Зюзин и его семья (55,04%).

Капитализация – $747 млн.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $2 млрд.

Чистая прибыль – $129 млн.

Последняя доступная оценка проекта – $1,2 млрд, говорит знакомый топ-менеджмента «Мечела», за эти деньги компания была готова увеличить производство на Эльге до 11,7 млн т в год. По поручению правительства прорабатываются варианты возможной господдержки и возобновления финансирования ВЭБом первой очереди Эльгинского месторождения, говорит источник, близкий к одной из сторон обсуждения ситуации с Эльгой.

«ВЭБ проводит повторную экспертизу Эльгинского проекта для принятия решения по дальнейшему финансированию», – говорит представитель «Мечела». Он также уточняет, что компания прорабатывает варианты участия в программах государственной поддержки (см. врез).