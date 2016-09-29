Газ на будущее

«Газпром» и «Русгаздобыча», партнеры по разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, примут инвестрешение по этому проекту до 2019 г. Об этом в кулуарах конференции «Нефть и газ Сахалина 2016» рассказал член правления, начальник департамента «Газпрома» Всеволод Черепанов. В 2021 г. планируется добыть первые 4 млрд куб. м газа, полка в 16,5 млрд куб. м будет достигнута в 2030 г., сообщил топ-менеджер концерна. Газ будет поставляться в газотранспортную систему «Газпрома». Его сжижение не планируется, уточнил Черепанов.

Учредители «Русгаздобычи», по данным «СПАРК-Интерфакса», – ЗАО «Русская холдинговая компания» (99%) и гендиректор «Русгаздобычи» Артем Оболенский (1%). В августе Оболенский и бизнесмен Аркадий Ротенберг учредили ООО «Национальная газовая группа» (НГГ; у Ротенберга – 51%, у Оболенского – 49%). Структура станет управляющей компанией для «Русгаздобычи», говорил источник, близкий к НГГ.

«Газпром» и «Русгаздобыча» договорились о совместной разработке Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в сентябре. Концерн получил право пользования недрами Парусового участка в 2006 г. за 1,21 млрд руб. (извлекаемые запасы нефти по категории С1 + С2 – около 10,3 млн т, газа – 46,6 млрд куб. м, данные на 2006 г.). Месторождения расположены вблизи инфраструктуры Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома». Лицензии на разработку месторождений принадлежат «Газпром добыча Ямбург», которая вместе с «Русгаздобычей» на паритетной основе учредят проектную компанию – ООО «Русгазальянс».

У «Газпрома» достаточно финансовых ресурсов, чтобы разрабатывать месторождения самому, и не ясно, зачем компании понадобился партнер, для которого это первый проект в газодобыче, считает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Ротенберг – давний партнер «Газпрома» (его «Стройгазмонтаж» – один из крупнейших подрядчиков концерна) и совместный проект – один из способов закрепления и развития этого сотрудничества, считает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Сотрудничество с «Русгаздобычей» позволит «Газпрому», финансовые потоки которого последнее время снижаются из-за низких цен на газ, привлечь дополнительные инвестиции и тем самым поддержать рост добычи на севере Западной Сибири, отмечает он. Представитель Ротенберга отказался от комментариев.