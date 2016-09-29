НМТП без дивидендов

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) приостановил выплату 8,99 млрд руб. дивидендов за первое полугодие, чтобы минимизировать риски. Об этом сообщила компания. Выплаты должны были завершиться 18 октября. Сумма выплаченных по итогам I квартала дивидендов (1 млрд руб.), платежа за выкуп акций у акционеров (2,16 млрд руб.) вместе с дивидендами за первое полугодие превышает предельное значение разрешенных выплат акционерам в 2016 г., установленное кредитным договором между НМТП и банком ВТБ, объяснила компания.

На этой новости акции НМТП на Московской бирже рухнули на 4%, впрочем, к закрытию торгов инвесторы успокоились и капитализация порта по итогам дня выросла на 2,6%.

Совет директоров НМТП рекомендовал акционерам одобрить привлечение кредитной линии на $1,5 млрд у ВТБ 22 июня, акционеры одобрили условия соглашения на годовом собрании в июле. Тогда же было решено начислить 1 млрд руб. дивидендов за I квартал. Право предъявить акции к выкупу появилось у тех, кто не голосовал по вопросу одобрения кредитной линии в ВТБ или был против. Выплата 8,99 млрд руб. за первое полугодие была одобрена советом в августе, а собрание прошло в середине сентября. Почему НМТП не учел требований банка, представитель не сказал.

НМТП Стивидорная компания

Акционеры – Novoport Holding Ltd. (50,1%, СП «Транснефти» и «Суммы»), Росимущество (20%), «Транснефть» (10,5%), РЖД (5,3%), «Сумма» (2,75%).

Капитализация – 102,8 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – $358 млн.

Чистая прибыль – $364 млн.

ВТБ не препятствует выплате дивидендов НМТП, говорится в заявлении банка: «Положительное решение о выплате дивидендов в размере, заявленном клиентом, банком принято». В кредитный договор между ВТБ и НМТП будут внесены изменения, разъяснили в банке, не сказав, понесет ли за это порт какие-либо дополнительные расходы. «Подписание допсоглашения с ВТБ не предполагает взимания дополнительных комиссий и принятия новых обязательств», – сообщил представитель порта. Когда выплаты возобновятся, он не сообщил.

Неудивительно, что НМТП приостановил выплату, – превышение предельного значения платежей акционерам дает банку право требовать возврата денег и процентов, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. Решение кредитора пойти навстречу тоже понятно: отказ от выплат обернется снижением стоимости актива, отмечает эксперт.