Княжество Монако не выдает России бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова

Судебные органы Княжества Монако отказали Генпрокуратуре России в выдаче бывшего совладельца Внешпромбанка и бывшего президента Федерации бобслея России Георгия Беджамова, сообщил в четверг Slon. В связи с состоянием здоровья россиянина ему было разрешено уехать на медицинское обследование в Великобританию. Точку в вопросе о выдаче Беджамова поставил лично монакский монарх князь Альбер Второй.

Беджамов уехал в Монако в конце прошлого года и больше на родину не возвращался.

Внешпромбанк (34-е место по активам) лишился лицензии в январе 2016 г. На 11 марта, когда кредитная организация была признана банкротом, Центробанк оценивал стоимость ее активов в 36,5 млрд руб. Требования кредиторов, согласно июльским данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), к Внешпромбанку составляют 254,923 млрд руб. Таким образом, кредитная организация побила рекорд по размеру дыры.

ЦБ обвинил руководство банка в фальсификации отчетности и выводе из него средства. Президент Внешпромбанка Лариса Маркус была арестована в декабре 2015 г. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест и Беджамова, а сам он был объявлен в международный розыск.

В апреле Forbes сообщил о задержании Беджамова в Монако. Генпрокуратура в середине мая направила запрос на его экстрадицию.

В августе стало известно, что комитет кредиторов банка, представляющий интересы «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта, Министерства иностранных дел, Олимпийского комитета и «Профитинвеста», а также налоговой службы, решил нанять компанию «Молот», менеджмент которой – бывшая команда инвесткомпании А1, для поиска активов Внешпромбанка, его бенефициаров и дебиторов.

Кухня и фитнес Летом 2016 г. суд Монако выпустил Беджамова из тюрьмы под залог. Тюрьма Монако состоит из четырех блоков: один для женщин, один для подростков и два для мужчин. Также на территории пенитенциарного заведения есть часовня, тюремный двор (заключенные совершают прогулку два раза в день), кухня, спортивный и тренажерный залы (профессиональные тренеры проводят три занятия в неделю), три прачечные, библиотека (которая также служит как компьютерная комната), душевая (заключенный имеет право принимать душ дважды в день), а также классная комната (используется и как компьютерная комната).

Маркус и Беджамов – первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: они оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка.

Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% 5-звездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes.

Переезд экс-банкира из Монако в Великобританию не осложнит работу АСВ по взысканию активов с Беджамова, считает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. «Может быть, в княжестве было бы и сложнее взыскать с него имущество», – говорит она. Агентство любит ссылаться на прецедент с экс-сенатором и по совместительству основателем Межпромбанка (в отношении этой кредитной организации, как и в отношении Внешпромбанка, корпорация является управляющим) Сергеем Пугачевым: в юрисдикции Великобритании в поддержку иска АСВ о привлечении его к субсидиарной ответственности были введены обеспечительные меры. «Все зависит от того, где скрыты активы, а не человек. По-видимому, Беджамов защищает себя от экстрадиции, а не защищает активы», – полагает юрист.

Великобритания стала местом добровольной ссылки бывших российских, и не только, банкиров. Там проживает бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин, у него статус политического беженца, здесь же находится совладелец банка «Траст» Илья Юров. В Великобритании проживал и Пугачев. Вестминстерский суд Лондона в марте отказал генеральной прокуратуре Украины в экстрадиции бывшего председателя правления казахстанского «БТА банка» Романа Солодченко, которого обвиняют в незаконном присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением.

Представители судебной системы Монако и АСВ не смогли предоставить оперативные комментарии.