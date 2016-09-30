АСВ требует 1,6 млрд руб. с гендиректора НПФ «Стратегия»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предъявило бывшему гендиректору НПФ «Стратегия» Павлу Пьянкову в рамках уголовного дела гражданский иск на 1,61 млрд руб. На начало сентября установлено около 25 000 требований кредиторов фонда, подлежащих удовлетворению за счет средств пенсионных резервов, на 1,66 млрд руб. По данным АСВ, имущества «Стратегии» достаточно, чтобы выплатить лишь около 10% от размера установленных ликвидатором обязательств перед участниками, которым назначена негосударственная пенсия. В ходе проверки фонда Центробанк выявил нарушения в отчетности компании: отчетность была сфальсифицирована, часть активов НПФ была утрачена. Интерфакс

Бумагам АИЖК понизили риск

ЦБ опубликовал проект указания, из которого следует, что облигации АИЖК будут взвешиваться с коэффициентом риска 20% вместо нынешних 100%. Коэффициент 20% также устанавливается по вложениям в облигации с ипотечным покрытием с поручительством АИЖК. Ведомости