«Роснефть» ценит репутацию

«Роснефть» требует с РБК беспрецедентную компенсацию за репутационный ущерб – 3 млрд руб. Доказать, что цена одной публикации так велика, скорее всего, будет сложно

«Роснефть» просит Арбитражный суд Москвы взыскать с медиахолдинга РБК и трех его журналистов – Тимофея Дзядко, Людмилы Подобедовой и Максима Товкайло – более 3 млрд руб. за репутационный вред, причиненный публикацией статьи о нюансах предстоящей приватизации 19,5% акций «Роснефти». Об этом заявил представитель компании в четверг на заседании суда, сообщило агентство ТАСС. «Просим взыскать солидарно с ответчика 3,124 млрд руб. в качестве компенсации репутационного вреда», – процитировало его слова агентство.

Во время судебного заседания истец изменил требования и попросил взыскать с РБК более 3 млрд руб., подтвердил «Ведомостям» представитель РБК. Официальных документов, по его словам, представители «Роснефти» на заседании не предоставили, они должны сделать это в ближайшие дни. Юристы РБК рассмотрят документы, после этого медиахолдинг будет готов подробно комментировать ситуацию.

Предмет иска – статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», опубликованная в газете «РБК Daily» в апреле 2016 г. Ее авторы утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». «Роснефть» назвала статью «ложной», заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения.

Денег нет 758 млн руб. находилось на счетах РБК в конце июня 2016 г., по данным отчетности медиахолдинга

Неаудированная выручка холдинга РБК по МСФО за первую половину 2016 г. составила 2,4 млрд руб. (+15% к уровню годом ранее). Операционная прибыль – 56 млн руб., а годом ранее у холдинга был операционный убыток в 184 млн руб.

Чтобы суд взыскал с РБК 3 млрд руб. ущерба, истец должен был бы подтвердить его размер с помощью бухгалтерских документов, говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко. Но доказать, что компания понесла убытки только из-за выхода публикации, – задача почти невозможная, поэтому «Роснефть» пытается идти более простым путем – она попыталась оценить нематериальный вред, причиненный деловой репутации, продолжает Кравченко. В этом случае размер иска ограничен только фантазией истца, констатирует он.

Правда, и здесь истцу тоже придется доказывать, что ущерб репутации нанесен конкретной статьей, предупреждает юрист. Это было бы более или менее просто, если бы речь в статье шла о волатильном рынке ценных бумаг или бизнесе, ориентированном на массового клиента, где одна негативная публикация может привести к резкому оттоку вкладов или клиентов, рассуждает он. Но случай с «Роснефтью» явно другой – у нее стабильный бизнес, и ее партнеры вряд ли будут принимать решения на основании данных, взятых из одной публикации.

Кроме того, в последние годы практика пришла к тому, что юридические лица не должны взыскивать такие суммы по ущербу, нанесенному репутации: на эту тему не раз высказывался Высший арбитражный суд и примерно с 2005 г. до прошлого года суды практически не удовлетворяли такие иски, добавляет Кравченко.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев.