«Аэрофлот» может выплатить 10 млрд руб. дивидендов

«Аэрофлот» рассчитывает завершить этот год более чем с 20 млрд руб. чистой прибыли и выплатить около 50% в виде дивидендов, заявил его гендиректор Виталий Савельев. Рынок авиаперевозок сокращается, но внутрироссийские перевозки растут, сказал он: «Мы все равно растем – даже против рынка». Интерфакс

Google взялся исполнять антимонопольное предписание

Владельцы мобильных устройств под управлением Android начали получать уведомления о возможности деактивировать установленные сервисы Google и установить приложения конкурентов. Об этом сообщило издание VC.ru. В уведомлении говорится, что пользователи могут сменить поисковую систему в браузере Google Chrome, установить другой виджет поиска, изменить позиции иконок. Такие требования содержались в одном из пунктов предписания Федеральной антимонопольной службы, в 2015 г. признавшей Google нарушителем закона о защите конкуренции. Ведомости

Спрос на евробонды РЖД превысил $4 млрд

Финальный ориентир доходности четырехлетних долларовых еврооблигаций РЖД – 3,5% плюс-минус 5 б. п., сообщил источник в банковских кругах. Ожидаемый объем размещения – $500 млн. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4% годовых, затем он был снижен примерно до 3,75%. Спрос на евробонды превысил $4 млрд. Интерфакс

Доля группы ИСТ в Polymetal выросла до 26,87%

Доля группы ИСТ Александра Несиса и его партнеров в Polymetal International выросла с 23,9 до 26,87% – группа докупила 2,97%. Ранее PPF Group Петра Келлнера и Иржи Шмейца продали примерно по 3% Polymetal в рамках процедуры accelerated bookbuild. Группа ИСТ была готова участвовать в сделке как покупатель. Цена размещения составляла 9,75 фунта стерлингов за акцию. Исходя из этой цены, 2,97% можно оценить в 124 млн фунтов ($161 млн). Интерфакс

РФПИ войдет в «Пулково»

Новым совладельцем «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, концессионер аэропорта «Пулково») станет консорциум в составе РФПИ и арабских фондов, рассказал человек, знакомый с участниками сделки. О том же сообщило «РИА Новости». Ранее было объявлено, что 24,99% ВВСС покупает суверенный фонд Катара QIA, 1% – корпорация АЕОН Романа Троценко. ВТБ вместе с АЕОН будут контролировать 50,01% ВВСС. Ведомости