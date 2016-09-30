Меджлис остался под статьей

Верховный суд России отказал в удовлетворении жалобы меджлиса крымскотатарского народа, который оспаривал решение Верховного суда Крыма о признании организации экстремистской и ее запрете.

Адвокаты меджлиса в суде заявляли, что тот является ненадлежащим ответчиком, поскольку это не общественное объединение, а представительный орган крымскотатарского народа, избираемый курултаем, и действует он в интересах всех крымских татар, а не только своих членов. К тому же крымские татары признаны ООН коренным народом Крыма и вправе иметь свой представительский орган, каковым и является меджлис, сообщил адвокат Кирилл Коротеев. Кроме того, прокуроры, по мнению истцов, не доказали экстремистский характер деятельности меджлиса. Суд признал, что меджлис препятствовал работе погранслужбы и полиции с применением насилия в Армянске, но не доказал участия меджлиса в подготовке этой акции и не обосновал, как неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении двух представителей власти может быть признано массовыми беспорядками, подчеркивали адвокаты.

Прокуроры возразили, что меджлис имеет все юридические признаки для отнесения его к общественной организации (включая соответствующую структуру), а его члены участвовали в незаконных акциях, в том числе в Армянске. Прокурор также напомнил, что экс-председатель меджлиса Мустафа Джемилев и украинский бизнесмен Игорь Коломойский подписали в 2014 г. меморандум о возвращении Крыма Украине, что свидетельствует о попытках нарушения целостности России, а нынешнему лидеру меджлиса Рефату Чубарову выносились предупреждения о недопустимости экстремистской деятельности. При этом экономическая блокада Крыма осуществлялась членами меджлиса с целью нарушения территориальной целостности России, поэтому можно говорить об экстремистской деятельности, настаивал прокурор.

Заочный протест Члены меджлиса в суд не пришли, заявив, что демонстрируют этим несогласие с действиями российских властей в отношении представительного органа коренного народа Крыма. Они также выразили недоверие российскому правосудию и солидарность с политзаключенными.

После заседания Коротеев сообщил, что будет рекомендовать представителям меджлиса подать жалобу в ЕСПЧ.

Представители меджлиса во время суда в Крыму говорили, что у них нет единой структуры и члены местных меджлисов не являются членами меджлиса крымскотатарского народа, напоминает руководитель центра «Сова» Александр Верховский: «Но прокуратура будет думать иначе. По сути, все люди, имеющие отношение к меджлису, ходят под статьей и будут пониматься как члены запрещенной организации. Вопрос в том, какой будет масштаб: не думаю, что будут сплошь против всех возбуждать дела». Однако если открыто дело по ст. 282.2 УК, то, даже не привлекая никого в качестве подозреваемых, можно обыскивать десятки людей, подчеркивает эксперт. Примером, по его словам, может быть ситуация с петербургскими нацболами, среди которых не было ни одного обвиняемого, но их год таскали на допросы: «Если раньше для задержания приходилось выдумывать фантастические претензии, то теперь можно по формально законным основаниям проводить обыски и у крымских татар». После запрета Национал-большевистской партии можно было привлечь несколько сотен человек, но привлекали все-таки тех, кто продолжал активную деятельность, говорит Верховский: «Зато вместо выдуманных предлогов вроде экстремистских высказываний на листовках можно возбуждать дела просто за саму их раздачу – считается, что таким образом организация продолжает свою деятельность».