Бизнес нашел защитников среди следователей

Бизнес хочет, чтобы от необоснованного давления его защищал Следственный комитет, а наказание за незаконное преследование было более жестким. Это не поможет, скептичны эксперты

Поправки в законодательство, которые, как надеется бизнес, защитят его от давления, одобрила в четверг рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики. В нее входят представители бизнеса и силовиков, возглавляет – бывший руководитель администрации президента Сергей Иванов. Члены группы рассчитывают, что в ближайшее время президент Владимир Путин внесет в Госдуму подготовленный проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы (УПК), говорится на сайте Кремля.

Наказание не поможет

Поправки в Уголовный кодекс (УК) усиливают наказание за необоснованное уголовное преследование предпринимателей. Максимальный срок лишения свободы (ст. 299 УК «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») предложено увеличить с пяти до семи лет. Если же ущерб превысил 1,5 млн руб., то срок может достигнуть 10 лет. Такой же максимальный срок предложен, если уголовное дело возбуждено, чтобы помешать предпринимателю или из корысти.

Давление растет 22% на столько выросло в 2015 г. количество возбужденных экономических дел – 234 620, свидетельствуют данные Генпрокуратуры. Число уголовных дел по налоговым статьям выросло – за 2015 г. на 62%, а число приговоров – на 16%. На 1 февраля 2016 г. в сизо по экономическим статьям находилось 6539 человек – на 70% больше, чем в апреле 2012 г., говорится в докладе Титова президенту

Если поправки будут приняты, незаконное преследование перейдет из преступлений средней тяжести в тяжкие, объяснял ранее президент «Опоры России» Александр Калинин. Это позволит прослушивать подозреваемых, говорил ранее сотрудник центрального аппарата МВД. Срок давности увеличится с 6 до 10 лет, объясняет Олег Никуленко из «Эккорп-защиты», нельзя прекратить дело при примирении сторон.

Но добиться возбуждения дела по ст. 299 УК невозможно, говорят юристы. Ни один человек в 2015 г. не был осужден по ст. 299, по данным судебного департамента Верховного суда. Недавно клиента обвинили в хищении в компании, произошедшем в 2007–2009 гг., хотя он устроился туда на работу в 2011 г., рассказывает руководитель уголовно-правовой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. Однако Следственный комитет (СКР) отказался возбуждать дело как по ст. 299, так и по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»), говорит она.

От усиления наказания ст. 299 УК не заработает, уверен адвокат «Адвокат ПРО» Александр Михайлов. Сложно доказать, что следователь или оперативник заведомо знал, что привлекает к ответственности невиновного, говорил сотрудник центрального аппарата МВД.

Защита следствием

В поправках в УПК предложено усилить полномочия СКР. Расследование дел, возбужденных за «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (ст. 169 УК), перейдет от органов внутренних дел к СКР. В подследственность СКР передается все больше дел в сфере экономики, высказывает личное мнение сотрудник СКР Георгий Смирнов: это и налоговые преступления, и мошенничества, если они были выявлены СКР. Бизнес-омбудсмен Борис Титов неоднократно выступал за передачу дел о воспрепятствовании предпринимательской деятельности прокуратуре, напоминает он, но с 2011 г. прокуратура не может вести предварительное следствие.

Подключение Следственного комитета означает повышение важности расследования преступления, считается, что СКР занимается, как правило, более сложными, запутанными делами, замечает управляющий партнер бюро «Деловой фарватер» Роман Терехин. Качество расследования в СКР на порядок выше, чем в следственных подразделениях МВД, уверен адвокат Алексей Синицын. Основное преследование бизнеса идет со стороны МВД, видимо, есть надежда, что СКР более независим, рассуждает председатель движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева: «Сами на себя сотрудники МВД дела не возбуждают, видимо, поэтому это передано в СКР».

Поправки не помогут

Когда предпринимателя запугивают, чтобы получить от него деньги, возбуждением дела только пугают, происходит это лишь в 10% случаев, делится наблюдениями Терехин. «Были более широкие предложения, в том числе о повышении административного наказания за нарушение в ходе обысков, изъятий, но они пока не вошли», – прокомментировал решение один из авторов поправок, бизнес-омбудсмен Титов.

Предложенные поправки не помогут решить проблему давления на бизнес, замечает Терехин, это под силу только независимому суду. Нужен надзор прокуратуры за следствием, судьи должны более требовательно относиться к оценке доказательств, уверен Михайлов. Необходимо менять всю практику предварительного следствия иди хотя бы вводить институт следственных судей с депонированием доказательств, чтобы показания давались не в тишине кабинетов под угрозой заключения под стражу, а под судебным контролем, предлагает Бурковская. Проблема не столько в МВД и СКР, сколько в том, что суд делает все возможное, чтобы приговор был обвинительным и чтобы прикрыть все нарушения следствия, замечает Яковлева.