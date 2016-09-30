Медведев научит работать

В отличие от петербургского форума, который ориентирован главным образом на иностранных инвесторов и расширение международных связей, сочинский традиционно фокусируется на региональном развитии: инвесторы попроще, цена участия пониже.

В Петербурге перед инвесторами выступает президент Владимир Путин. В Сочи – премьер Дмитрий Медведев. Зарубежные инвесторы, участвующие в дискуссиях, представлены в основном руководителями российских подразделений и «дочек». Бюджет ПМЭФ в 2016 г. вырос почти до 2 млрд руб., говорил в июне председатель оргкомитета форума вице-премьер Сергей Приходько. Расходы на сочинский форум почти в 10 раз меньше – 250 млн руб., сообщил в начале сентября вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий форум в Сочи. Премиальный пакет обошелся участникам в 118 000 руб. с НДС, обычный – в 95 000 руб.

В программе три направления: «устойчивое развитие», «инструменты регионального роста» и «развитие компетенций». Губернаторы, чиновники и эксперты обсудят традиционные проблемы, но в региональном разрезе: экспортный потенциал, реформу контрольно-надзорных органов, лучшие практики управления, модные среди чиновников «проектный подход» и «комплексное развитие территорий», влияние и внедрение технологий. О проектном подходе в госуправлении, как ожидается, расскажет на пленарном заседании премьер Медведев. На федеральном уровне проектное управление внедряется пока в пилотном режиме, только по некоторым приоритетным направлениям деятельности правительства, осторожен в интервью ТАСС Козак: «Если эффективность этой методики мы сумеем подтвердить на практике, естественно, ее применение будет расширяться как на федеральном, так и на региональном уровне».

Монополия на конгрессы В этом году сменился организатор форума. Вместо торгово-промышленной палаты Краснодарского края его проводит «Росконгресс» – монополист на проведение крупнейших инвестфорумов (организатор – ПМЭФ и форума во Владивостоке). Учредители «Росконгресса» – Центр стратегических разработок, Благотворительный фонд Валерия Гергиева и «Леонтьевский центр» (согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс»).

Для регионов сочинский форум – возможность подписать контракт с инвестором. В прошлом году было заключено 417 соглашений на 415 млрд руб. Когда сокращаются доходы бюджета, сокращается и федеральный трансферт (в 2017 г. – на 15,5%, объявил Минфин), а значит, регионы вынуждены активнее привлекать инвестиции. Регионы и муниципалитеты должны конкурировать не за дотации из федерального и региональных бюджетов, а в создании благоприятного инвестиционного климата, в удержании и привлечении экономически активных людей, говорил Козак. В качестве хороших примеров он назвал Калужскую и Белгородскую области, которые без столичной и нефтяной ренты сумели нарастить инвестиционный потенциал.

В других регионах все менее позитивно. Они недополучают доходов и дотаций, говорила ранее председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Им трудно избежать дефицита: номинальные доходы выросли на 2,7%, а расходы – на 5,7%, указывает директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Общий профицит регионов в первом полугодии (276,6 млрд руб.) получен за счет огромного превышения доходов над расходами в бюджете Москвы и Сахалина, а также значительных профицитов ХМАО, Тюменской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга, знает Зубаревич, у подавляющего же числа регионов (52) был дефицит и он будет расти в ноябре – декабре.

А теперь еще богатые регионы поделятся с бедными: президент одобрил идею увеличить на три года федеральную часть налога на прибыль – с 2 до 3% из 20%. Дополнительные доходы (около 115 млрд руб.) федеральный бюджет распределит в виде дотаций между бедными регионами, говорит Козак, а также грантов регионам, которые эффективно развивают свой экономический потенциал.

Рассчитываемый Центром развития Высшей школы экономики индекс региональной экономической активности (включает пять секторов: промышленность, строительство, розничную и оптовую торговлю, платные услуги) в июле опустился до 35,1%, говорится в последних «Комментариях о государстве и бизнесе»: его уровень (существенно ниже 50%) «однозначно указывает на продолжение рецессии, характерное для всех секторов экономики и всех федеральных округов без исключения».