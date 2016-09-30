Цифры. Тенденции. События

Жизнь на запасах

За январь – август денежные доходы населения возросли на 1,8% к тому же периоду 2015 г., расходы на покупку товаров и услуг – на 3,5% в номинальном выражении (см. график), отчитался Росстат. Потребление по-прежнему поддерживается за счет сокращения сбережений: за январь – август они снизились на 8%. Доходы граждан в реальном выражении непрерывно падают почти два года, с ноября 2014 г. За январь – август 2016 г. реальные доходы сократились еще на 5,5% в сравнении с январем – августом 2015 г., когда они снизились на 4%. Ведомости

Дорожное неравенство

Еврокомиссия подала иск к Германии в Европейский суд из-за введения платы за проезд легковых автомобилей по немецким автобанам. Брюссель считает, что это ущемляет права иностранных водителей, говорится в пресс-релизе ведомства. Европейские и немецкие ведомства вели интенсивную переписку по этому вопросу, но опасения Еврокомиссии не были развеяны, отмечается в документе. Закон был принят в марте 2015 г. и вступил в силу в этом году. Сумма рассчитывается исходя из размера автомобиля и его выбросов в атмосферу. Без учета льготы правительство рассчитывает собрать 3 млрд евро. Плата взимается с любого водителя в Германии, но немецким водителям предоставлена льгота – плата вычитается из налога на автомобиль, сообщает Deutsche Welle. В этом Брюссель усматривает дискриминацию иностранных водителей. Интерфакс

Конкуренция по плану

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился до марта 2017 г. согласовать отраслевые программы развития конкуренции с ФАС и Минэкономразвития, рассказал руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. «А мы позаботимся о том, чтобы это были конкретные параметры, чтобы они были достижимы, измеримы и администрируемы», – заверил он. По его словам, Медведев одобрил идею представить президенту Владимиру Путину национальный план развития конкуренции. Интерфакс

Сырьевое проклятие

Сырьевой рынок может снять «проклятие IV квартала» в 2016 г., считают в банке Barclays. Цены на сырье снижались по итогам IV квартала последние пять лет, но в этом году котировки могут избежать этой печальной участи, полагает глава отдела исследований сырьевых рынков Barclays Кевин Норриш. В октябре – декабре 2015 г. индекс цен на сырьевые товары, отслеживаемый Bloomberg, упал на 24,8% из-за опасений инвесторов, что американские нефтедобывающие компании смогут поставлять нефть даже при низких ценах. А в IV квартале 2014 г. индикатор снизился на 16,8% после того, как ОПЕК не стала снижать квоты на добычу. Однако в этом году больше позитивных факторов, чем негативных, и сырье может подорожать до конца года. По мнению Норриша, главными причинами роста цен на сырье станут решение ОПЕК понизить совокупную добычу картеля и хорошие темпы роста экономик Азии. Сырьевые фонды с начала года фиксируют приток инвестиций впервые с 2012 г., а власти некоторых стран намерены увеличить госрасходы для поддержки экономики. Интерфакс