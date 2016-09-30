Статья опубликована в № 4172 от 30.09.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 63,16

Подорожавшая в среду нефть позволила рублю вновь укрепиться. За пять последних рабочих дней официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, снизился на 63 коп. до 63,16 руб./$, а долларовые накопления подешевели на процент.

Евро 70,88

Официальный курс евро опустился на 80 коп. до 70,88 руб. Рублевая стоимость активов, номинированных в евро, уменьшилась на 1,1%.

Всего с начала 2016 г. доллар подешевел на 13,8%, а евро – на 11,3%.

Акции и облигации

Российский рынок акций не удержался выше отметки 2000 пунктов по индексу ММВБ. За пять последних торговых сессий рублевый индикатор снизился на 1,4%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 1996,12 пункта. Долларовый индекс РТС вновь стал меньше 1000 пунктов. Он опустился на 0,4% до 998,17 пункта.

Только 40% наиболее ликвидных рублевых акций выросли в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,07–10,2% годовых, а корпоративных – 8,7–16,5%.

Паи

За период с 22 по 28 сентября лишь у трети из открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) стоимость паев выросла. Некоторые ПИФы компаний второго эшелона смогли заработать для них до 2% прибыли. Фонды электроэнергетики принесли 0,3–0,6% дохода. А вот одними из самых неудачных на этот раз оказались инвестиции в ПИФы, отслеживающие динамику цен на золото, драгоценные металлы и другие активы, номинированные в валюте. Их клиенты потеряли 2–3% вложенных средств.

Вклады

Крупные розничные банки продолжают снижать доходность рублевых вкладов для физических лиц. На этой неделе банк «Открытие» снизил ставки рублевых вкладов еще на 0,19–0,24 процентного пункта. Банки «Зенит» и «Русский стандарт» уменьшили ставки на 0,25 п. п. В банке «Ренессанс кредит» доходность рублевых дистанционных депозитов упала также на четверть процентного пункта. «СМП банк» снизил рублевые ставки на 0,3 п. п. А вот банк «Траст», напротив, повысил доходность вкладов в рублях сроком до полугода в среднем на 0,5 п. п.

Одновременно некоторые банки начали повышать ставки по долларовым вкладам, которые открываются преимущественно на срок до одного года. Подробнее см. статью на стр. 11.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1321

Мировая цена тройской унции золота снизилась на 2% до $1321, серебра – на 4,5% до $19,08, платины – на 3,5% до $1021.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи