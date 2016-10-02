Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Вкратце

Вкратце

Новые фильмы Плачидо и Вайды покажут на Римском кинофестивале

Новую режиссерскую работу известного итальянского актера Микеле Плачидо и последний фильм патриарха польского кино Анджея Вайды покажут на Римском кинофестивале, который в 11-й раз пройдет в итальянской столице с 13 по 23 октября. «Семь минут» – 12-й по счету фильм Плачидо. В его новой картине совместного итало-французско-швейцарского производства задействованы популярные итальянские актеры, небольшую роль играет и сам прославленный комиссар Каттани. Анджей Вайда, отметивший в этом году 90-летие, представит картину «Послеобразы», уже выдвинутую от Польши на соискание «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После биографической ленты «Валенса. Человек из надежды» о польском лидере мастер обратился к другой видной фигуре в истории своей страны – художнику-авангардисту Владиславу Стржеминскому. Всего в официальную программу вошло 44 картины, в том числе пять документальных. Учрежденный в 2006 г. Римский кинофестиваль вновь вернулся к истокам, когда победителя выбирала публика путем голосования. Никакого профессионального жюри не предусмотрено. ТАСС

Картина Пиросмани «Косуля у ручья» передана в дар Национальному музею Грузии

Национальный музей Грузии пополнился еще одним шедевром – полотном выдающегося грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани (1862–1918) «Косуля у ручья». Эту картину летом текущего года приобрел с аукциона Sotheby’s бизнесмен, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, а в конце сентября он передал ее в дар Национальному музею. Эта работа Пиросмани с 1949 по 2011 г. хранилась в Тбилиси в семье известной грузинской актрисы Тамары Цицишвили (1908–1988) и академика Дмитрия Гедеванишвили (1902–1990). В 2011 г. картина покинула Грузию и была продана на аукционе Sotheby’s. В 2016 г. полотно грузинского примитивиста вновь было выставлено на этом аукционе, где ее приобрел Иванишвили за 629 000 фунтов. ТАСС

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