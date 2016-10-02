Власть и общество: Капкан для государя

На первый взгляд, внося «Левада-центр» в число иностранных агентов, представители российской власти вполне следовали принципам realpolitik. Макиавелли советовал государю, что он «должен внушать страх». Однако опора власти исключительно на силу несет в себе риск завести государя, в этом случае принимающего образ Льва, в капкан. А «Лев боится капканов». Тем, к кому применяется сила, не оставляют иного выбора, кроме как попытку тоже использовать силу, то есть идти путем радикализации.

О заговорах

Ожидаемый эффект от внесения в список иностранных агентов все новых организаций заключается в запугивании. Проводящие исследования на зарубежные гранты не должны спать спокойно, даже заплатив налоги. А саму возможность совместной работы с иностранными партнерами следует прочно ассоциировать в сознании подданных с участием в заговоре.

Заговоры бывают разными. От заговора врачей до заговора военачальников. Случай с «Левада-центром» подсказывает, что возможен и заговор социологов. Критически настроенные социологи (а что за социолог, если он не настроен критически – с первых лекций студентов-социологов призывают ничего не принимать за само собой разумеющееся) представляют прямую угрозу государю. Хотя бы тем, что пытаются получить достоверную информацию о настроениях подданных, тем самым затрудняя ложь и обман. Ведь согласно постулатам realpolitik «разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание».

Само возникновение опасений заговора, однако, свидетельствует о том, что государь в чем-то уже ошибся. По мнению Макиавелли, «государь может не опасаться заговоров, если пользуется благоволением народа, и наоборот, должен бояться всех и каждого, если народ питает к нему вражду и ненависть. Благоустроенные государства и мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть угодными народу». В этом смысле критические социологи в действительности оказывают государю неоценимую услугу, подсказывая, в чем именно его государство остается неблагоустроенным.

Поэтому первый капкан для государя находится там, где борьба с мнимыми и реальными заговорами вытесняет на второй план необходимость благоустройства государства. Потенциальный советник тогда превращается во врага.

О законе и силе

Попасть во второй капкан государь рискует тогда, когда решает опереться в борьбе с врагами-заговорщиками прежде всего на силу. «Надо знать, что с врагом можно бороться двумя способами: во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй – зверю; но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать и ко второму».

Постойте, не согласится тот советник государя, который занял место «зачищенного» критического социолога. Все здесь делается как раз по закону. В государстве есть принятый парламентом Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ, в котором четко прописаны все требования к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента. В общем, учите матчасть, а не протестуйте.

У критических социологов, однако, есть контраргумент. Не все то, что принимает форму закона, им является по сути. Закон зачастую является не более чем орудием в руках государя, юридическим прикрытием для использования им силы в конфликтных ситуациях. Собственно закон отличает от силы не столько наличие юридической оболочки, сколько соответствие закрепляемых в нем норм повседневным практикам подданных и выраженное подданными в явной форме согласие с данными нормами.

В случае закона об иностранных агентах выполнение данных условий остается под вопросом. С одной стороны, при принятии этого закона советник государя, который занял место критического социолога, пытался ссылаться как раз на зарубежный опыт. О заговорах врачей и военачальников речь не шла во всяком случае. С другой стороны, данный закон принимался парламентом, легитимность которого была поставлена под сомнения в ходе массовых протестов тех подданных, которые заявили о себе как о гражданах.

О силе противодействия

Опора государя исключительно на силу переводит его отношения с подданными в сферу физики, а не социологии, пусть даже и некритической. В этих отношениях действует третий закон Ньютона, согласно которому сила действия равняется – в пределе, разумеется, – силе противодействия. Иными словами, силе государя противостоит не закон, не мораль, не что-либо еще, а сила противодействия тех, к кому она применяется. При развитии событий по данному сценарию подданные рано или поздно становятся такими же адептами realpolitik, как и государь.

Усама бен Ладен был видным популяризатором применения третьего закона Ньютона в социальной и политической сфере. В своих распространяемых на видео выступлениях он любил повторять, что «на каждое действие есть противодействие». В том ли интересы государя, чтобы оказаться перед лицом необходимости постоянно мериться силой с теми, кто с ним не согласен?

Ведь при оценке потенциала силы противоположной стороны и ее готовности не подчиниться, а идти в противостоянии до конца можно серьезно просчитаться. И многие государи поплатились своими государствами, не сумев выбраться из этого капкана. Так, известен пример государя, который попытался распространить свою власть на соседнее государство, которое жило по своим законам. Худо или бедно, но жило.

Realpolitik предсказывает, что «если <...> завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность государю». Второй способ в случае соседнего государства не рассматривался, а первый и третий попросту не сработали. Государь недооценил силу противодействия, оказавшись в капкане.

Где гарантия, что государь не совершит аналогичной ошибки в отношении населения унаследованного им самим государства?

В нашем случае вероятность совершения ошибки возрастает многократно как раз в результате силового воздействия на «Левада-центр» как наиболее яркого представителя критической социологии. «Зачищая» критическую социологию, государь не только не сможет благоустроить государство, что приведет к увеличению числа врагов, но и окажется лишенным достоверной информации о силе противодействия врагов своей воле.

Автор – ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН, профессор университета «Мемориал», Канада