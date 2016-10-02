«АвтоВАЗ» подвезет сотрудников

«АвтоВАЗ» в конце сентября предложил своим работникам предпенсионного возраста в случае их добровольного увольнения доплату к пенсии в течение пяти лет, рассказал «Ведомостям» представитель автоконцерна. Размер доплаты зависит от заводского стажа и будет составлять несколько тысяч рублей в месяц, пояснил он. Необходимые деньги компания будет перечислять в свой негосударственный пенсионный фонд. Сейчас на «АвтоВАЗе» около 2600 человек предпенсионного и столько же – пенсионного возраста.

В 2015 г. количество сотрудников на «АвтоВАЗе» снизилось на 15% до 44 000 человек. Сейчас общая численность сотрудников предприятия составляет около 43 000 человек. На оплату труда приходится почти 10% себестоимости «АвтоВАЗа».

Ситуация на российском рынке может стабилизироваться в 2017 г., но рынок еще долго будет оставаться небольшим, говорит представитель завода. В этой ситуации «АвтоВАЗу» нужно продолжать решать вопрос излишней численности, но методы в условиях моногорода должны быть мягкими, поясняет он. Ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявлял, что компания не намерена проводить сокращения. Чтобы снизить расходы, компания с октября вернется к сокращенной четырехдневной рабочей неделе.

По словам представителя «АвтоВАЗа», доплата к пенсии – часть недавно утвержденной программы по оптимизации численности сотрудников, предполагающей помощь с трудоустройством. Для сотрудников организуется переобучение на более высококвалифицированные специальности. «Будет задействована программа выплат разовых пособий от 60 000 руб. тем увольняющимся сотрудникам, которые хотят открыть свой малый бизнес, и 300 000, если они проходят конкурс на открытие своего проекта большего масштаба», – рассказывает представитель. Еще одно направление – перемещение сотрудников из подразделений, где есть излишек рабочей силы, в другие, где людей, напротив, не хватает. Например, в литейном производстве не хватает около 300 человек.

Низкий спрос Спрос на легковые автомобили в России падает с 2013 г. За это время рынок сократился вдвое. При мощности около 1 млн автомобилей в год «АвтоВАЗ» загружен менее чем наполовину: в 2016 г. планируется выпустить 416 000 автомобилей Lada, Renault, Nissan и Datsun, сказал Мор.

Кроме того, «АвтоВАЗ» договаривается о создании для своих сотрудников рабочих мест как за пределами группы – у поставщиков (выпуск таких автокомпонентов, как жгуты проводов), так и в других сферах, продолжает собеседник «Ведомостей». Например, по его словам, приоритет работникам «АвтоВАЗа» будет отдаваться при найме сотрудников для корпоративно-аналитического центра Сбербанка в Тольятти. Он будет создан в многоэтажном здании, где раньше располагался вазовский отдел закупок (эти пустующие помещения завод сдал банку в долгосрочную аренду). Проект приведет к появлению около 1200 рабочих мест.

Ранее «АвтоВАЗ» использовал другие методы оптимизации численности – от сокращений до программ увольнения по соглашению сторон, когда людям выплачивали несколько средних зарплат. Но осенью 2015 г. гендиректор «Ростеха» (контролирует блокпакет «АвтоВАЗа») Сергей Чемезов раскритиковал такой подход, заявив, что при увольнении нужно помогать людям с дальнейшим трудоустройством.

Новые меры оптимизации вряд ли обойдутся «АвтоВАЗу» дешевле, чем программы увольнения по соглашению сторон, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов: «Но при этом компания, с одной стороны, продолжит оптимизацию, с другой – обеспечит определенные социальные гарантии увольняющимся сотрудникам».

На сколько в рамках этой программы планируется снизить численность «АвтоВАЗа», представитель не сказал. Компания может снизить штат в ближайшие два года на 10–20%, считает Беспалов.

«Камаз», по словам его представителя, главным образом оптимизирует численность за счет естественной убыли и замораживания приема новых сотрудников. «А те люди, которые увольняются, находят работу в созданном «Камазом» и расположенном рядом индустриальном парке «КИП-мастер», – добавляет он. «Основной инструмент оптимизации деятельности компании во время кризиса – это сокращение переменных затрат при гибком графике производства, – говорит представитель Renault. – Мы привлекаем при необходимости наших специалистов к работе на других производственных площадках группы». По его словам, численность компании за год выросла на 13%.