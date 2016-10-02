Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: ММК раздумал уходить из Турции

ММК раздумал уходить из Турции

ММК не будет продавать турецкую «дочку» MMK Metalurji. Основной владелец компании Виктор Рашников верит, что она может стать прибыльной
ММК не будет продавать турецкую «дочку» MMK Metalurji
ММК не будет продавать турецкую «дочку» MMK Metalurji
Е. Разумный / Ведомости

Основной владелец и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников передумал продавать сталепрокатные заводы в Турции – MMK Metalurji. «Вопрос продажи [MMK Metalurji] я с повестки убираю. Наоборот, буквально завтра мы будем смотреть перспективы развития – запуск горячекатаной части и увеличение объемов, что сделает компанию более прибыльной», – заявил он «Интерфаксу» в пятницу. Представитель ММК от комментариев отказался.

В конце сентября БКС по итогам встречи с гендиректором ММК Павлом Шиляевым писал, что продажа MMK Metalurji – одна из приоритетных задач. Минимальная цена актива – $1 млрд. Но активных переговоров ни с кем не ведется, признавал Шиляев. В июле ММК называл цену в $2 млрд. MMK Metalurji в 2015 г. обеспечил группе ММК около 9,5% выручки – $554 млн. Но доля EBITDA предприятия в группе невелика – 2,2%, $35,9 млн. Предприятие ММК построил вместе с турецким партнером Atakas Group в 2010 г. (впоследствии российская компания выкупила долю партнера). Капвложения составили $1,7 млрд.

Спустя всего два года после запуска на MMK Metalurji было остановлено производство горячего проката из-за экономических факторов. Горячекатаный и холоднокатаный прокат на заводы поставляется с тех пор из России, а также закупается у турецких производителей, писал ММК в годовом отчете за 2015 г. До 2014 г. EBITDA MMK Metalurji была отрицательной (см. график). В 2015 г. экономическое положение компании улучшилось благодаря программе сокращения издержек и снижению курса турецкой лиры к доллару. В 2015 г. ММК увеличил поставки турецкой «дочке» в 3,3 раза до 623 300 т. Основная часть продукции MMK Metalurji продается в Турции. «Предприятие прибыльное, EBITDA, правда, небольшая, но с запуском «горячих» ситуация улучшится», – сказал Рашников (цитата по «Интерфаксу»).

Без возобновления литейного производства MMK Metalurji работает хорошо, но вот запуск литья – решение неоднозначное, отмечает аналитик БКС Кирилл Чуйко. Мировые цены на стальную продукцию выросли: цена трехмесячных стальных фьючерсов на LME с начала года увеличилась на 48,8%. Но пока рынок остается слишком волатильным, так что сомнительно, что возобновление литейного производства улучшит финансовое положение MMK Metalurji, резюмирует Чуйко. Возможно, допускает он, ММК рассчитывает продемонстрировать, что актив может работать и приносить прибыль, чтобы продать по приемлемой для себя цене.

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