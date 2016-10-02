Коридор для РЖД станет шире

Минтранс предложил дать право РЖД повышать грузовые тарифы до 25% в рамках тарифного коридора, рассказал в интервью ТАСС министр Максим Соколов.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с начала 2013 г. разрешила РЖД самостоятельно давать скидку или надбавку к тарифу в рамках тарифного коридора. Изначально нижняя граница его составляла 12,8%, а верхняя – 13,4%. В этом году ФАС, которой перешли функции ФСТ, опустила нижнюю границу тарифного коридора до 25%.

«Возможно, надо дать аналогичное право РЖД не только снижать на 25%, но на такую же величину, чтобы была зеркальная возможность пользования этим инструментом, увеличивать тариф – на 25% по некоторым из направлений, которые не являются приоритетными для российской грузовой базы», – сказал Соколов.

По мнению министра, эта мера поможет стимулировать перенаправление экспортной базы в российские порты из портов других сопредельных государств. Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия продолжает работу по переориентации поставок нефтепродуктов на экспорт через порты Прибалтики в пользу собственных мощностей. «Если в прошлом году там [в Прибалтике] переваливалось порядка 9 млн т нефтепродуктов, то в этом году – 5 млн т. До 2018 г. мы сократим этот грузопоток в район Прибалтики до нуля. Будем загружать свои порты, поскольку есть профицит мощностей», – пояснял Токарев (цитата по «Интерфаксу»).

В 2014 г. РЖД начала применять экспортные надбавки. Но позже отменила их в отношении угля и металлов. На нефть и нефтепродукты надбавки продолжили действовать.

«Любое увеличение тарифа будет заложено в себестоимости продукции, что отрицательно скажется на рыночных ценах в конечном счете», – сказал источник в металлургической компании.

Расширение тарифного коридора – логичный шаг, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но увеличение надбавки должно быть ограничено конкретными станциями или маршрутами и нацелено на привлечение грузов на железную дорогу, чтобы у РЖД не было возможности увеличивать тарифную нагрузку отдельным грузоотправителям. Представитель ФАС от комментариев отказался, представитель РЖД не ответил на запрос, получить комментарии нефтяных компаний в воскресенье не удалось.