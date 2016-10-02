ЦБ нашел манипуляторов

Центробанк обвинил бывших руководителей управляющей компании (УК) «Уралсиб» в манипулировании ценами облигаций лизинговой компании (ЛК) «Уралсиб» . Клиенты брокера «Уралсиб кэпитал – финансовые услуги», УК «Уралсиб» и «Спектрон-сити» в 2012–2015 гг. искусственно поддерживали объем торгов и цены на облигации ЛК «Уралсиб», размещая на них синхронные заявки с «идентичными количественными и ценовыми условиями», заявил регулятор. Установлены факты манипулирования 5-м, 10-м и 11-м выпусками облигаций: в частности, на долю УК и «Спектрон-сити» пришлось более 86% сделок с облигациями 10-го выпуска.

Цена облигаций 10-го выпуска c момента размещения за редким исключением составляла 100% от номинала, свидетельствуют данные Bloomberg. Торги были вялыми: между двумя сделками могло пройти до полутора месяцев. Скачок произошел лишь 22–23 декабря 2014 г.: число размещенных заявок выросло до 15 000 (обычно – не более 1600), стоимость – до 101,5% от номинала. Затем снизилась до 97,75%, после чего вновь вернулась к исходным 100%.

У ЦБ нет данных о том, нанесен ли вред физлицам, державшим облигации ЛК «Уралсиб», сообщил представитель регулятора. Человек, близкий к УК «Уралсиб», утверждает, что среди держателей облигаций не было розничных инвесторов. Ранее руководители ФК «Уралсиб» (куда входили лизинговый и страховой бизнесы, банк и УК) указывали, что облигации в том числе скупал банк «Уралсиб». В июне 2015 г., до того как банк был санирован и сменил основного собственника, он консолидировал лизинговый бизнес (долю в 40,8% получил за 1 руб.). ЛК «Уралсиб» к тому моменту допустила уже несколько дефолтов при выплате купонного дохода.

Цена актива Для переоценки активов, находящихся под управлением УК, важна рыночная цена, сформированная на бирже, указывает Лосев. Биржа рассчитывает рыночные цены для разных классов инвесторов (ПИФов, НПФ, страховых компаний и т. д.), для чего достаточно совершить 10 сделок в режиме основных торгов на 500 000 руб. Эта цена будет актуальна целый месяц и ее можно использовать для переоценки ценных бумаг в портфеле УК, говорит он.

Отрицательная переоценка влияет на прибыль, на капитал, рассуждает гендиректор УК «Спутник. Управление активами» Александр Лосев. По его мнению, цены на облигации поддерживались, чтобы не пострадали компании группы. По МСФО справедливая стоимость облигаций рассчитывалась по последней котировке на их покупку (last bid), а «снижение стоимости могло потребовать доначисления резервов», говорит Лосев. Если весь выпуск распределен между двумя-тремя держателями и мало кому интересен, то никаких активных торгов и больших оборотов там не будет: задача держателей – раз в месяц «отрисовать» рыночную цену 10 сделками по 50 000 руб., чтобы не портить финансовый результат и балансовую стоимость активов, описывает механизм Лосев.

Контрагент УК «Уралсиб» замечает, что ЛК на момент манипуляций имела отрицательный капитал и создавала убытки для всей группы. Банк несколько лет переваривал убытки от лизинга: в 2014 г. они составили 5 млрд руб., в 2013 г. – почти 1 млрд руб., следует из отчетности компании.

Заявки на облигации ЛК от лица УК «Уралсиб» и «Спектрон-сити» выставлял Алексей Короленко, тогда – руководитель дирекции по управлению фондами облигаций УК, сообщает ЦБ. Гендиректором «Спектрон-сити» в то время был Алексей Маркин, гендиректором УК (в 2012–2014 гг.) – Юрий Белонощенко. ЦБ подчеркивает, что сделки заключались «при полном попустительстве» Белонощенко. Сам он обсуждать ситуацию с «Ведомостями» отказался.

Гендиректор «Спектрон-сити» Иван Гончаров сообщил, что компания устранила нарушения. Выданные Короленко, Маркину и Белонощенко квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка ЦБ аннулировал.

Новая команда активно сотрудничала с ЦБ при расследовании манипуляций, уверяет представитель «Уралсиба» Ирина Волина. По этой причине санкции по отношению к компании были «наименее жесткими из возможных», считает она, претензий к текущей деятельности «Уралсиба» у регулятора нет.