Deutsche Bank сделал выводы

Deutsche Bank в пятницу в полной мере испытал, насколько переменчива бывает судьба. Если утром участники рынка сравнивали его с Lehman Brothers, то вечером подняли его акции на 6,4%

К открытию торгов в пятницу акции Deutsche Bank упали в цене почти на 9% до 9,9 евро, минимума с 1983 г. Накануне Bloomberg со ссылкой на документ банка сообщил, что некоторые хедж-фонды выводят из него в другие банки портфели деривативов (они используют Deutsche Bank для клиринга). О том же написала The Wall Street Journal, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией. По их словам, хедж-фонды не прекращают сотрудничать с Deutsche Bank, но уже выведенных активов и тех, что еще могут быть выведены, – на миллиарды долларов.

Это лишь небольшая часть средств, размещенных в Deutsche Bank, бизнес которого по работе с хедж-фондами насчитывает более 800 клиентов. Но встал вопрос о доверии банку, объяснил в беседе с Bloomberg финансовый аналитик Atlantic Equities Крис Уилер: «Люди думают: «С Deutsche Bank все в порядке, но есть незначительный шанс, что, может быть, и нет, так зачем держать в нем деньги?»

Акции Deutsche Bank резко подешевели еще в сентябре после того, как минюст США предложил банку выплатить $14 млрд для снятия обвинений в продаже проблемных ипотечных облигаций накануне финансового кризиса. Тот заявил, что не согласен платить столько и «переговоры только начинаются».

Некоторым ситуация напомнила кризис 2008 г. Lehman Brothers обанкротился во многом как раз из-за того, что хедж-фонды в панике выводили из него деньги. Краху Bear Stearns за полгода до того тоже предшествовал вывод средств крупными клиентами.

Сравнения с Lehman Brothers неуместны, уверен стратег ADM Investor Services Марк Оствальд (цитата по Financial Times, FT): «У Deutsche полно депозитов – около 600 млрд евро. Он слишком велик, чтобы рухнуть, и имеет доступ ко всем инструментам финансирования ЕЦБ». Lehman во многом стал жертвой кризиса ликвидности, а ФРС отказалась поддержать его из-за нехватки надежных активов. Lehman в последние кварталы нес большие убытки, а Deutsche в первом полугодии получил 1,7 млрд евро доналоговой прибыли и имеет запас ликвидности в 215 млрд евро.

Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан, а также ряд других представителей финансового сектора постарались в пятницу успокоить сотрудников банка и рынки. В письме к коллегам Крайан заверил их, что у банка «прочный фундамент». «В банковском бизнесе доверие – это основа всего. На рынке сейчас есть некоторые силы, которые хотят подорвать это доверие к нам», – написал он. Его поддержал президент Ассоциации немецких банков Ханс-Вальтер Петерс: «Насколько я могу судить, суматоха на фондовых рынках основана в первую очередь на спекулятивных предположениях, а не на фактах».

А вечером банку пришла помощь от агентства AFP, сообщившего, что он близок к достижению соглашения с минюстом США о выплате 5,4 млрд евро по ипотечному делу. Крайан ездил в США, чтобы приблизить урегулирование дела, написала FT. В результате к концу торгов акции подскочили на 6,4%, а ADR банка подорожали на 14%.