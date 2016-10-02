Миллиарды на замещение

Минпромторг выбрал российских производителей, которые заменят иностранцев на рынке телекоммуникационного и компьютерного оборудования. Он раздаст им субсидии на 30 млрд руб.

Минпромторг опубликовал два списка российских производителей электроники, которые получат субсидии из бюджета на общую сумму 30 млрд руб. На эту сумму государство готово возместить часть их затрат на разработку технологий, электронных компонентов и аппаратуры по программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.». По словам представителя Минпромторга, решение принимало не само министерство, а конкурсная комиссия.

В первом списке компании – разработчики и производители оборудования связи. Конкурсная комиссия одобрила 46 таких заявок из 54 на общую сумму более 16 млрд руб. Во втором – компании, занимающиеся производством вычислительной техники. Комиссия одобрила 27 таких заявок из 29 на общую сумму 13,9 млрд руб.

Программа развития электронной и радиоэлектронной промышленности была опубликована Минпромторгом в прошлом году. Она подразумевает постепенное вытеснение западных технологий российскими (см. врез). На достижение этой цели государство собирается потратить 173,9 млрд руб. Из них 42,8 млрд руб. предполагается направить на поддержку производства оборудования связи, в результате чего к 2020 г. доля импорта по этому направлению должна снизиться до 88%, а к 2025 г. – до 70%. На поддержку производства вычислительной техники (компьютеры, серверы, мобильные устройства и процессоры) государство готово потратить 40,5 млрд руб. Доля импортной техники к 2020 г. должна стать 97,6%, к 2025 г. – 93,3%. По данным Минпромторга, сейчас доля российского оборудования в этом сегменте не превышает 1%. Кроме того, по программе планируется оказать поддержку производителям полупроводников, радиодеталей и радиокомпонентов (28,6 млрд руб.), а также систем интеллектуального управления (12,7 млрд руб.).

Российская доля По итогам 2014 г. российское высокотехнологичное оборудование на отечественном рынке, по оценке Минпромторга, занимало 18–19%, а в последней версии программы было указано, что к 2025 г. российские производители должны занять 35% рынка.

Из бюджета в виде субсидий будет возмещаться лишь часть затрат по проектам. К затратам из госказны компании обязаны обеспечить инвестиции на такую же сумму из внебюджетных источников.

Среди производителей оборудования связи самые крупные суммы получат НИИССУ, входящий в принадлежащий «Ростеху» концерн «Созвездие» (1,81 млрд руб. на разработку программно-аппаратных платформ и модульных средств базовых станций мобильной связи), ГИС (2,37 млрд руб. на производство программно-определяемых платформ мобильной связи и передачи данных), компания Т8 и ее дочерние предприятия (4 млрд руб., на производство оборудования и технологии для импортозамещения маршрутизаторов, коммутаторов, систем передачи данных, сетевых модулей).

Гендиректор Т8 Владимир Трещиков говорит, что его компания и сама много вкладывается в разработку и производство, поэтому соинвестирование не будет проблемой. Он видит высокий потенциал этой программы.

Получатели самых крупных сумм среди производителей вычислительной техники – «Байкал электроникс» (почти 2,3 млрд руб., на разработку и реализацию энергоэффективного микропроцессора для ПК и серверов), МЦСТ (около 2,4 млрд руб. на разработку и производство микропроцессоров «Эльбрус» с топологией 16 нм для ПК и мобильной техники), «Т-платформы» (2,67 млрд руб. на разработку и производство серверов, ПК и ноутбуков на базе процессоров «Байкал»), проект «Роснано» «Крокус наноэлектроника» (1,24 млрд руб. на создание электронных компонентов для вычислительной техники на пластинах 300 мм), компания «Хайтек» получит более 2,5 млрд руб. на производство мобильного и серверного микропроцессора с топологическими нормами 16–28 нм.

Разработанная Минпромторгом программа – уникальный пример поддержки государством отрасли, которая в этом нуждается, говорит замдиректора «Т-платформ» Елена Чуракова. Эта программа, одна из немногих, нацелена на выпуск и коммерциализацию электроники, а не на разработку каких-то научных концепций, именно в этом ключе работают «Т-платформы», радуется она. Продукты, которые производятся для этой программы, могут пригодиться в будущем для исполнения закона Яровой, говорит Чуракова.