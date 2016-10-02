Китайцы победили Apple числом

ZTE обогнала Apple по количеству проданных в России смартфонов и уступает только корейскому Samsung. Вендор увеличивает свою долю за счет других китайских производителей

В августе 2016 г. смартфоны ZTE заняли 9,4% российского рынка смартфонов в штуках, выйдя на 2-е место по этому показателю, следует из материалов компании – партнера нескольких сотовых ритейлеров. Эту информацию подтвердили источник, близкий к одному из операторов, и сотрудник одной из розничных сетей. По данным «Связного», доля ZTE на российском рынке смартфонов в августе составила около 9,5%.

Таким образом, ZTE отодвинула Apple (9,1%) на 3-е место по количеству проданных в России смартфонов, следует из этих материалов. Лидером в августе 2016 г. остался Samsung, увеличив свою долю по сравнению с июлем на 1,4 п. п. до 24,2% рынка.

Третьей по количеству проданных в России смартфонов ZTE стала совсем недавно – на рубеже II и III кварталов 2016 г. она обогнала по продажам другого китайского производителя, Lenovo.

Увеличить долю рынка ZTE помогли эффективные рекламные кампании, которые летом 2016 г. производитель провел совместно с партнерами-ритейлерами и «Мегафоном», говорит директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. По его словам, ZTE не наращивает долю за счет Apple, а теснит в России других китайских производителей. Наличие у ZTE собственного производства (у большинства китайских конкурентов его нет) позволяет адаптировать модельный ряд для российского рынка, отмечает Ладыгин. Правильное позиционирование, попадание в нужные ценовые сегменты обеспечивают более продолжительный, чем у конкурентов, срок жизни моделей ZTE на рынке, утверждает он.

Из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров, в частности, следует, что в августе 2016 г. доля Lenovo на российском рынке за год уменьшилась на 4,9 п. п., тогда как доля ZTE выросла на 5,3 п. п. Представитель Lenovo отказался от комментариев. Cнижение доли рынка могло стать следствием покупки Lenovo в 2015 г. Motorola, предполагал ранее источник, близкий к Lenovo. Сейчас идет интеграция бизнеса мобильного подразделения Lenovo c Motorola, вырабатывается совместная модель развития и сложности, неизбежно сопутствующие интеграционным процессам, могли отразиться на продажах, говорил он. Ассортимент новых устройств Lenovo и Motorola пока невелик, отсюда и низкий спрос на эту продукцию, считает этот человек сейчас. Но с выходом новых моделей к концу 2016 г. ситуация может измениться, предупреждает он.

Что касается 3-го места Apple, то стоит учитывать, что август – традиционное время затишья в продажах iPhone: перед началом осенних продаж новой модели склады пустеют и на рынке наблюдается дефицит смартфонов Apple, замечает сотрудник компании – партнера нескольких ритейлеров.

Выходом на 2-е место ZTE обязана удачному модельному ряду, появлением на полках федеральных ритейлеров и грамотной маркетинговой стратегии, передал «Ведомостям» директор департамента закупок «Евросети» Алексей Широков. Он считает, что ZTE потеснила всех игроков на рынке, отобрав долю продаж в том числе и у Samsung.

ZTE предлагает покупателям качественные и функциональные смартфоны в ценовых сегментах менее 15 000 руб., а также активно инвестирует в маркетинг, отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов. На эту категорию приходится 75% смартфонов, проданных в России в первом полугодии 2016 г., говорит он. Один из самых популярных смартфонов в «Связном» – ZTE Blade X3, добавляет Тихонов.

У ZTE широкий портфель доступных моделей, в основном в популярной категории до 5000 руб.: они занимают 43% в штучных продажах ZTE в России, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. У Lenovo в этой категории продается только 19% смартфонов, объясняет он отставание производителя.

В салонах «Мегафона» в августе 2016 г. смартфоны ZTE лидировали в продажах, отмечает его представитель Юлия Дорохина. В первом полугодии 2016 г. лидерами продаж были смартфоны Micromax и ZTE, говорит она.

Изменение доли того или иного бренда очень сильно зависит от акций и фокуса на продажах в канале того или иного партнера, добавляет представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Представитель Apple отказался от комментариев.