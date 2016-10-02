Интернет получает независимость

Интернет вышел из-под контроля США. Управлять сетью будут те же организации, но без согласования с американским правительством

В субботу истек контракт корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) с министерством торговли США и Национальным управлением информации и связи (NTIA), говорится в официальных сообщениях ICANN и NTIA. Это означает, что исполнение технических функций по работе интернета IANA (администрация адресного пространства интернета) будет контролировать международное сообщество, а не власти США. Это исторический момент перехода управления интернетом в частные руки, говорится в сообщении ICANN.

ICANN продолжит исполнять свои функции, но перестанет согласовывать их с чиновниками, добавляет близкий к ICANN человек. Со временем ICANN создаст специальную компанию с участием представителей международного сообщества, которая будет обрабатывать запросы на изменения в корневой базе имен и адресов интернета и проверять их на соответствие всем правилам, рассказывает он. Вносить эти изменения продолжит американская компания Verisign, занимающаяся поддержкой корневых серверов DNS и реестра доменов верхнего уровня, следует из данных NTIA.

По словам члена совета директоров ICANN Стивена Крокера, переход контроля над интернетом готовился с 1998 г., когда ICANN стала выполнять функции по управлению системой адресов и имен в интернете. В итоге интернет-сообщество одобрило схему управления глобальной сетью, основанную на принципе так называемого мультистейкхолдеризма – это модель управления с участием всех заинтересованных сторон из разных стран мира. При этом пользователи интернета не должны почувствовать никаких изменений в работе сети, обещает ICANN.

Размер интернета 334,6 млн доменных имен было зарегистрировано в мире на конец июня 2016 г., согласно данным Verisign. За апрель – июнь было зарегистрировано примерно 7,9 млн новых доменных имен

Тема контроля над интернетом обсуждается мировым сообществом все последние годы, эта дискуссия особенно обострилась после того, как бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обнародовал информацию о масштабной слежке американских спецслужб за пользователями интернета. Тогда чиновники многих стран заговорили о том, что интернет – международное явление и нехорошо, когда его основными функциями (распределение имен и адресов) управляет одна страна – США.

В России этот вопрос не раз поднимали помощник президента Игорь Щеголев, министр связи Николай Никифоров. Ключевые элементы интернета (например, корневые серверы DNS, дающие доступ ко всему адресному пространству сети) находятся за пределами России и не управляются нашей страной. Присвоение имен и адресов происходит по правилам ICANN, которая контролируется США, говорил Щеголев. Россия еще в 2012 г. предлагала передать контроль над интернетом международной организации – Международному союзу электросвязи. Тогда эту идею поддержали Китай, Иран, Судан, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, но США, Канада, Австралия и часть стран Евросоюза выступили против.

Никифоров приветствовал расторжение контракта с США, одновременно посетовав, что ICANN не увеличивает права правительств других стран. «Недостаточное вовлечение правительств в процесс интернет-управления несет в себе риски защиты не общественных, а корпоративных интересов», – считает он.