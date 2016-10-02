Samsung возобновил продажу Galaxy Note 7 в Южной Корее

Samsung Electronics с 1 октября возобновила продажи смартфонов Galaxy Note 7 в Южной Корее спустя месяц после того, как они были приостановлены из-за нескольких случаев возгорания устройств. Компания объясняет взрывы и возгорания смартфонов неполадками аккумулятора. Интерфакс

Иностранные IT-компании просят Минкомсвязи не отменять льготы

Иностранные IT-компании, работающие в России, направили обращение в адрес Минкомсвязи с просьбой рассмотреть вопрос продления льгот по страховым взносам с 2018 г., сообщил глава ведомства Николай Никифоров. «Мы понимаем их позицию, но мы считаем, что поддержать российских разработчиков лучше, чем не поддержать никого», – заявил Никифоров. Интерфакс