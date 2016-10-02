Московские номера «Системы»

«Сафмар» ищет покупателя на часть своего гостиничного портфеля, включая Hilton Moscow Leningradskaya на 273 номера, «Holiday Inn Сущевский» (на фото) на 310 номеров и «Holiday Inn Лесная» на 301 номер

АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведет переговоры о покупке московских отелей Holiday Inn, принадлежащих группе «Сафмар» (ранее группа «Бин») семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова, сообщил вице-президент корпорации Дмитрий Павлов. «Нам интересен актив, однако говорить об итогах пока рано», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»). «Сафмар» не комментирует сделки до их завершения, заявил представитель группы.

«Сафмар» ищет покупателя на часть своего гостиничного портфеля, включая Hilton Moscow Leningradskaya на 273 номера, «Holiday Inn Сущевский» на 310 номеров и «Holiday Inn Лесная» на 301 номер, сообщал ранее РБК со ссылкой на источники. «Дочка» «Системы» – ВАО «Интурист» ведет переговоры о покупке лишь отелей Holiday Inn, уточнил человек, близкий к одной из сторон переговоров. По его словам, сделка находится на очень ранней стадии, но с большой вероятностью она может быть закрыта. Стоимость двух Holiday Inn оценивается в $170 000 за номер, отметил он. Получается, что они могут обойтись «Интуристу» в $103,9 млн. Других претендентов, по его словам, на эти гостиницы пока нет.

«Сафмар» наверняка заинтересована продать три гостиницы «одним пакетом», а «Интурист» вряд ли купит Hilton Moscow Leningradskaya, возражает другой собеседник «Ведомостей». Кроме того, корпорация смотрит также многие другие объекты в Москве и регионах, добавляет он.

Гостиничные монстры Даже если все переговоры о покупке отелей, которые сейчас ведет «Интурист», завершатся реальными сделками, «дочка» АФК «Система» не станет крупнейшей сетью в России: портфель Azimut Hotels превышает 8000 номеров, а у Amaks Hotels & Resorts – около 5000.

Отели Holiday Inn полностью укладываются в стратегию «Интуриста», замечает руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марина Смирнова: «Обе гостиницы давно работают на московском рынке, хорошо себя зарекомендовали и приносят стабильный денежный поток».

Сейчас в портфеле «Интуриста» восемь гостиниц на 2300 номеров в Москве, Петрозаводске, Горно-Алтайске, а также в Чехии, Италии и Намибии. По словам Павлова, компания планирует купить еще как минимум девять объектов. По его словам, речь идет о сетевых отелях, работающих под иностранным брендом. В июне 2016 г. стало известно, что структура «Системы» ведет переговоры с Venture Investment and Yield Management сына экс-президента РЖД Владимира Якунина Андрея о покупке «Региональной гостиничной сети». Последней принадлежат девять отелей в Москве и регионах с общим фондом 1379 номеров. Сумма сделки тогда оценивалась примерно в $100 млн. В конце августа эту сделку одобрила антимонопольная служба.

Кроме того, «Интурист» может приобрести у группы Don-Plaza две гостиницы в Ростове-на-Дону – действующую 4-звездочную конгресс-гостиницу Don-Plaza на 254 номера и строящийся 5-звездочный отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza (190 номеров и 43 апартамента), рассказывали ранее источники, близкие к переговорам.

АФК «Система» кроме приобретения готовых отелей может также построить гостиницы. По словам Смирновой, у холдинга большое количество различных площадок, включая здания АТС. Учитывая то, что офисный рынок сейчас находится не в лучшей ситуации, эти площадки могут быть использованы под строительство гостиниц или апартаментов, считает она. Представитель корпорации это не комментирует.