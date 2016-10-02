Окорок возвращается в корзину

Потребление мяса в России начало восстанавливаться и по итогам 2016 г. увеличится на 3% год к году до 73,8 кг на человека, говорится в обзоре «ВТБ капитала». Реальные доходы россиян стабилизировались, поэтому по итогам года ожидается рост продаж мяса, объясняет аналитик «ВТБ капитала» Николай Ковалев (см. график). Согласно Росстату, средняя номинальная зарплата в России в августе 2016 г. равнялась 34 095 руб. – на 5% больше, чем в августе годом ранее; реальная зарплата в августе этого года уменьшилась на 1% год к году.

А в 2017 г., по данным «ВТБ капитала», потребление мяса составит 75,1 кг, превысив на 100 г биологическую норму, до которой россияне не дотягивали предыдущие два года. Тогда из-за снижения покупательной способности многие вынуждены были отказываться от мяса, в результате его потребление в России сократилось. В 2015 г. падение составило 3% до 10,3 млн т, по данным мясного совета Единого экономического пространства Таможенного союза, особенно пострадала говядина – ее потребление сократилось сразу на 10%, основная причина – рост цен.

О восстановлении потребления и улучшении настроений россиян аналитики стали говорить уже по итогам первого полугодия. Так, по данным GfK, индекс потребительских настроений в России во II квартале 2016 г. (за девять месяцев статистики пока нет) вырос сразу на 11 процентных пунктов по сравнению с I кварталом, до этого с 2014 г. он только падал. Также вырос и индекс потребительской уверенности по итогам последнего опроса «Индекс Иванова», составляемого «Сбербанк CIB», – до минус 17% во II квартале 2016 г. против минус 22% в I квартале 2016 г. Аналитики связывали это с ослаблением инфляционных ожиданий и опасений, связанных с курсом рубля, а также улучшением ситуации на рынке труда и снижением опасений потерять работу.

Растет потребление всех видов мяса, кроме говядины, замечает гендиректор агрохолдинга «Рус­агро» Максим Басов. За девять месяцев продажи свинины в натуральном выражении выросли на 8%, мяса птицы – на 3%, приводит данные президент Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Небольшую положительную динамику продаж в натуральном выражении отмечают и представители крупнейших производителей мяса – вице-президент агрохолдинга «Мираторг» Александр Никитин и член правления группы «Черкизово» Марина Каган (правда, конкретных цифр они не называют).

Представитель «Дикси» связывает рост продаж мяса в своей сети в январе – сентябре 2016 г. с высокой маркетинговой поддержкой двух ключевых категорий – мяса птицы и свинины. Потребительский спрос, по его словам, остается стабильным, но в формате «магазинов у дома» по-прежнему востребован товар по минимальной цене, что говорит о сохранении тренда на экономию.

Юрий Ковалев среди причин восстановления спроса на мясо также называет сравнительно низкие цены: оптовые цены на свинину с начала года снизились на 15%, на курицу почти не изменились, отметил он. В конце сентября оптовая цена на свинину в живом весе составляла 105 руб./кг, сказал руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, средняя оптовая цена куриной тушки – около 106 руб./кг. По итогам года НСС прогнозирует такой же рост потребления мяса, как и аналитики «ВТБ капитала».

Стабильность будет способствовать росту потребления – в 2020 г. оно достигнет 78,7 кг на человека, пишут аналитики «ВТБ капитала». Скорее это будет инерционный процесс, замечает Юшин: увеличение производства свинины будет все больше давить на цены, приводя к росту потребления мяса как дешевого источника белка.