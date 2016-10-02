Коньки доехали до банкротства

Старейшая австрийская фабрика по производству ботинок для фигурного катания – Schuhfabrik Franz Wittmann & Co подала заявление в арбитражный суд Вены о начале процедуры конкурсного производства. Об этом сообщили союзы защиты интересов кредиторов AKV Europa и KSV. Долг предприятия оценивается кредиторами приблизительно в 300 000 евро. Причина банкротства, по словам представителя компании, – сокращение покупательной способности в России, рынок сбыта которой являлся главным направлением фабрики. ТАСС

Зерновые планы Александра Ткачева

Россия в 2017 г. может сохранить урожай зерна на уровне текущего года – рекордных 113–116 млн т, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В соответствии с госпрограммой запланировано в 2017 г. собрать 107 млн т зерна. «Однако мы будем стремиться не снизить достигнутый [в этом году] уровень и по возможности нарастить результат», – отметил Ткачев. По его словам, уже засеяно 60%, или 10 млн га, прогнозной площади озимых, что на 2 процентных пункта превышает площади озимых в прошлом году. ТАСС