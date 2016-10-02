С 2017 г. иностранцы смогут возвращать НДС с крупных покупок в ГУМе, «Крокус сити молле» и других бутиках Москвы, области, Петербурга и Сочи

С 2017 г. иностранцы смогут возвращать НДС с крупных покупок в ГУМе, «Крокус сити молле» и других бутиках Москвы, области, Петербурга и Сочи

Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Щедрость в порядке эксперимента

Наметился круг участников проекта по тестированию в России системы tax free – возврата иностранцам НДС за товары, купленные ими для личного пользования. Минпромторг направил в Минфин и аппарат правительства предложения по списку участников проекта, рассказали «Ведомостям» представители Минпромторга и аппарата первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Первый этап эксперимента начнется в I квартале 2017 г. Пилотными регионами станут Москва, Московская область и Сочи, сказал в минувшую пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров. И Санкт-Петербург, добавил представитель министерства. Предполагается, что операторы системы tax free – компании, возвращающие покупателям НДС, – разместятся в местных аэропортах, сказал он. Если в пилотных регионах проект окажется успешным и эффективным, то может быть расширен на всю страну, допустил Мантуров (цитаты по ТАСС).

Допускать к участию в эксперименте Минпромторг предложил торговые компании, магазины которых расположены в «знаковых исторических местах, притягивающих туристические потоки», способные качественно удовлетворять потребности туристов, следует из письма министерства в Минфин и аппарат правительства («Ведомости» ознакомились с документом). Другой важный критерий – отсутствие у ритейлера задолженностей по налогам, добавляет представитель Минпромторга.

Минимальный порог 10000 рублей такой может быть стоимость минимальной декларированной покупки, совершив которую иностранец сможет получить возмещение НДС, согласно предложениям рабочей группы

Сейчас в список входят московские ГУМ, Петровский пассаж (большую их часть занимают магазины группы Bosco), «Третьяковский проезд» (основной арендатор – Mercury), подмосковный «Крокус сити молл»; петербургские ДЛТ (Mercury), три магазина группы Bosco на Невском проспекте, галерея «Бабочка», торговый центр «Concept store 152», магазин «Бабочка – Гранд отель Европа», а также сочинский «Морской вокзал» (Bosco).

Дорожную карту tax free в России разрабатывает Минфин, ее еще утверждать правительству, но список участников проекта, скорее всего, не изменится, говорит чиновник аппарата правительства. Пресс-служба Минфина не ответила на вопросы «Ведомостей».

Введение в России системы tax free может на 10–15% увеличить выручку продавцов тех товаров, НДС на которые подлежит возврату, знает партнер Deloitte Андрей Силантьев. Выиграют и торговые компании, и государство. «Если в России заработает система tax free, увеличатся и наши бюджеты закупок на десятки процентов, – сказал «Ведомостям» председатель наблюдательного совета группы Bosco Михаил Куснирович. – А ввозная пошлина на эти десятки процентов, ввозной НДС с лихвой перекрывает то, что может быть возмещено по системе tax free».

Минпромторг ждет, что эксперимент увеличит оборот в первую очередь дорогих товаров – их станут чаще покупать туристы, говорится в письме. Годовая прибавка может составить от 33 млрд до 500 млрд руб. в год.

Операторы системы tax free будут выбираться на конкурсе, говорил ранее агентству RNS замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. В странах, где работа системы tax free уже налажена, выбор оператора системы, как правило, за магазином, знает Силантьев.

Представители Mercury и Crocus отказались от комментариев, пресс-служба петербургской Babochka не ответила на вопросы.