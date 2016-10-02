«Сбертех» стал первым по головам

Наняв с начала года 2000 сотрудников, «Сбертех» стал крупнейшей IT-компанией России по персоналу. В технологической «дочке» Сбербанка работает уже 8500 человек

Наняв с начала года 2000 сотрудников, «Сбертех» стал крупнейшей IT-компанией России по персоналу. В технологической «дочке» Сбербанка работает уже 8500 человек

К концу 2015 г. «Сбертех», по данным рейтинга CNews Analytics, ненамного превосходил по числу сотрудников IT-холдинг «Ланит» Георгия Генса. С тех пор он нанял еще 2000 сотрудников; сейчас в компании работает 8500 человек, рассказала «Ведомостям» ее гендиректор Алиса Мельникова. Около 30% персонала – разработчики, остальные – аналитики, архитекторы, тестировщики, руководители проектов.

«Сбертех», созданный Сбербанком в 2011 г. для обслуживания IT-проектов банка, уже приближается по размеру штата к одному из лидеров офшорного программирования – Luxoft. По данным годового отчета Luxoft, за предыдущий финансовый год (завершился 31 марта) она заработала $650 млн и получила $70 млн прибыли. Штат ее на конец марта составлял 11 087 человек, на долю IT-специалистов приходилось 9300.

В группе «Ланит» сейчас работает 6500 человек (если не считать 2000 сотрудников Inventive Retail Group, торгующей техникой Apple, Nike, Lego), говорит президент холдинга Георгий Генс. Ряды сотрудников не должны расти быстрее, чем бизнес, уверен он. В последние годы они расширяются на 4–5% в год.

В занимавшей третью строчку рейтинга CNews Analytics аутсорсинговой IT-компании Maykor сейчас работает более 5000 человек, говорит ее исполнительный вице-президент Павел Растопшин. Штат будет расти еще по мере заключения новых контрактов в регионах, но Maykor не только нанимает новых сотрудников: выручка на одного инженера с начала года увеличилась на 16,3%, доволен Растопшин.

Сбербанк – единственный клиент «Сбертеха», на проектах для него компания заработала в прошлом году 15,2 млрд руб. против 10,3 млрд годом ранее, говорит Мельникова. Прибыли у «Сбертеха» нет, поскольку все услуги для банка оказываются по себестоимости.

Хорошо, что Сбербанк делает ставку на IT, говорит Генс, но его настораживает агрессивный рост штата «Сбертеха», который нанимает ключевых экспертов IT-рынка: качество и эффективность при росте численности сотрудников IT-компаний всегда страдают, особенно при отсутствии конкуренции. «Сбертех» агрессивно переманивает людей из других компаний, порой удваивая зарплату, подтверждает сотрудник одного из банков. На первых порах зарплаты были выше рынка – нужно было быстро набрать штат, но сейчас расценки рыночные, возражает Мельникова.

В этом году «Сбертеху» потребовалось 2000 человек для развития 350 проектов, которые компания ведет для Сбербанка, объясняет она. Крупнейших три. Первый – «Единая фронтальная система»: каким бы каналом доступа к услугам Сбербанка ни воспользовался клиент (приложение, веб-браузер, звонок в колл-центр), система должна продолжать обслуживание с любого места через любой канал. Другой – «Платформа поддержки развития бизнеса», инструмент для создания бизнес-приложений. Третий – «Фабрика данных» – поможет банку монетизировать данные о клиентах и анализировать их поведение.

А эффективность работы сотрудников «Сбертех» повышает, используя современную методику agile – доверяя разработку софта и необходимые полномочия небольшим группам программистов, продолжает Мельникова. О планах взять на вооружение этот метод говорил еще в январе 2016 г. президент Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме.

Сбербанк проигрывает конкуренцию не другим российским банкам, а IT-компаниям, объяснял он: «Если посмотреть на банки – мы в шоколаде. Если смотреть на всех этих ребят – Amazon, Google и проч., – мы ужасно отстаем». По словам Мельниковой, более 500 сотрудников «Сбертеха» уже работает по принципу agile, к концу 2016 г. их станет 2500, а еще через год вся компания перейдет на agile. В итоге производительность труда – скорость вывода продуктов – должна увеличиться в 4 раза, надеется Мельникова.

Современные IT-разработчики, вместо того чтобы строить планы работы на много лет вперед, идут к цели мелкими шагами, объясняет Андрей Исаев, вице-президент ABBYY (разработчик систем распознавания текстов). ABBYY давно применяет agile – показывает клиентам очередную версию продукта каждый раз после того, как внесет небольшие улучшения, и всякий раз уточняет направление движения. В итоге шансы на то, что результат удовлетворит заказчика, сильно возрастают. Методом agile пользуются и некоторые команды разработчиков «Лаборатории Касперского» (разработка антивирусных продуктов), сказал руководитель ее отдела подбора персонала Кирилл Ширяев.

Более 60% персонала «Тинькофф банка», не задействованного в работе с клиентами, – это IT-специалисты, говорит представитель банка Дарья Ермолина. Все ключевые сервисы банк создает самостоятельно, и IT-процессы давно выстроены по принципу agile. Райффайзенбанк тоже использует agile как на уровне IT, так и в организации в целом и создает небольшие самоуправляемые команды, рассказывает член его правления Андрей Попов. «Ланит» пользуется agile-подходом там, где он уместен, говорит Генс.