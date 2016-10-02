Россия зафиксирует добычу нефти

Россия стабилизирует добычу нефти в ответ на договоренности стран – членов ОПЕК, пообещал вице-премьер Аркадий Дворкович. «Лукойл», по словам его президента Вагита Алекперова, готов стабилизировать добычу в России, если страна присоединится к решениям ОПЕК, это можно было бы оформить общим протоколом под эгидой Минэнерго, который подписали бы все компании. Интерфакс

«Полюс» помог акционеру

«Полюс» выкупил у материнской Polyus Gold International Ltd. еще 2,35% своих акций. Cтоимость такого пакета на Московской бирже на закрытие торгов в пятницу превышала 20 млрд руб. Средства от сделки пошли на погашение внутрикорпоративной задолженности, а выкупленные акции внесены в уставный капитал ООО «Полюс-инвест» (структура «Полюса»). В результате квазиказначейский пакет «Полюса» вырос до 34,1%, а доля Polyus Gold в производителе сократилась до 61,37%. Интерфакс

Crispian увеличит долю в «Норникеле»

Crispian, аффилированная с Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG совладельцев Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова, может увеличить долю в «Норникеле», заявил Абрамов. «Стратегически нам актив нравится, – сказал он. – Тактически будет удачный момент на рынке – будем покупать». Весной 2016 г. Crispian купила 0,79% «Норникеля» за $158 млн, увеличив долю до 6,3%. Интерфакс

Выход «Транснефти» из НМТП обсуждается

Правительство давно рассматривает вопрос о выходе «Транснефти» из числа акционеров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сказал министр транспорта Максим Соколов. После недавнего обращения «Транснефти» это предложение будет рассмотрено еще раз, пообещал он. Минэнерго не против выхода «Транснефти» из состава акционеров НМТП, сказал министр энергетики Александр Новак. 50,1% акций НМТП принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма» Зиявудина Магомедова на паритетных началах (через Novoport Holding Ltd.), еще 10,5% – напрямую «Транснефти». Интерфакс, тасс

Деньги для «Еврохима»

«Еврохим» получил от дочерних структур $150,3 млн в погашение кредитов, говорится в меморандуме к выпуску евробондов. До конца года компания рассчитывает занять еще $250–300 млн по «вечному займу» у основного акционера – AIM Capital SE Андрея Мельниченко. Соглашение «Еврохим» думает подписать до конца октября, лимит может быть увеличен с $1 млрд до $1,5 млрд. Интерфакс