Алеппо как повод

В Сирии продолжается наступление правительственных войск на крупнейший город страны Алеппо. По словам человека из российского Минобороны, наиболее ожесточенные бои происходили в пятницу и субботу на северо-востоке города, где отряды правительственных сил и курдские отряды народной самообороны (YPG) отбили у боевиков значительную территорию и расширили свои позиции в районе «дороги Кастелло», связывающей эти районы с Турцией. По мнению собеседника «Ведомостей», боевики в восточном Алеппо заинтересованы только в таком перемирии, которое позволит доставить им оружие и боеприпасы, поэтому договориться о прекращении огня будет очень трудно. При этом у правительственной армии нет достаточного количества сил, чтобы быстро занять подконтрольные боевикам районы Алеппо.

Наступление войск Башара Асада, осуществляемое при поддержке российской авиации, стало на прошлой неделе поводом для обмена целой серией резких заявлений. Вашингтон вплотную приблизился к замораживанию дипломатического диалога с Россией по урегулированию в Сирии, заявил госсекретарь США Джон Керри, упомянув «огромное недоверие» между двумя странами: «Мы находимся на пороге приостановки дискуссии, поскольку она иррациональна в контексте происходящих сейчас бомбардировок». Официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби на своем брифинге высказался еще жестче: «Сирийские экстремисты будут расширять свои атаки, в том числе, без сомнения, против интересов России, возможно, даже против российских городов. Россия будет привозить своих солдат в мешках и терять свои ресурсы, например самолеты». Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти выступления «очень непоследовательными метаниями» и «нервной реакцией, которая связана с ошибочной стратегией США на Ближнем Востоке». «Ситуация чрезвычайная. К сожалению, до сих пор наши партнеры – США – оказались не способны каким-то образом повлиять на эту ситуацию. И, собственно, в этих условиях вооруженные силы в Сирии продолжают войну с террористами», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, пока дипломатические контакты не прекращены: в субботу министр Сергей Лавров дважды обсуждал с Керри ситуацию в Алеппо.

Керри жалуется Позиция Джона Керри не находит понимания в Белом доме, из-за чего его уже «перехитрила» российская сторона, признался госсекретарь на встрече с сирийскими оппозиционерами. Аудиозапись разговора опубликовала The New York Times.

Алеппо – это ключевой элемент в раскладе, ведь он открывает путь на север и дает возможность блокировки границы с Турцией, а также на восток, где находятся мощные силы радикалов, поясняет зампред совета Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов: «Американцы поняли, что перевес в Алеппо, хоть и очень незначительный, на стороне Асада, который может целиком отвоевать город у террористов. Поэтому они ужесточили язык и взвинчивают эту тему, чтобы показать свою решительность и мобилизовать общественное мнение». На самом деле США блефуют и ничего сделать против России не могут, уверен дипломат: «Войны рождаются не из-за жесткости сторон, а из-за того, что одна из них начинает уступать и проявлять слабость». Обе стороны заинтересованы в том, чтобы избежать прямых столкновений, при этом российские и сирийские ВВС связаны множеством договоренностей, поэтому атака американцев на них повлечет серьезные последствия, считает Бакланов.

Обстановка не так однозначна, ведь и Москва, и Вашингтон в такой ситуации оказались впервые, не соглашается руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов: «Впервые в истории российские и американские ВВС открыто воюют в одной стране и являются если и не противниками, то уж точно соперниками. У нас были корейская и вьетнамская войны, Афганистан, но тогда одна из сторон действовала косвенно, поэтому сейчас уровень опасности беспрецедентен, а инцидент с участием ВВС США и России может иметь катастрофические последствия». Все упирается в Алеппо, но взять его можно, «только полностью сровняв с землей», считает эксперт.