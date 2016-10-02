Депутаты учатся решать

В пятницу вечером в подмосковном корпоративном университете Сбербанка впервые собралась обновленная фракция «Единой России», получившей в Госдуме 343 места из 450. Сначала депутатов напутствовал первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, выдвинутый на пост председателя новой Думы (официально указ о его отставке еще не обнародован, но близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорят, что документ президентом уже подписан). А в субботу и воскресенье единороссы поучаствовали в обучающем семинаре по основным направлениям их будущей работы (см. врез). Подобные семинары для региональных чиновников стали практиковаться с 2012 г. после прихода в Кремль Володина, а теперь распространятся и на депутатов-единороссов. По словам будущего председателя палаты, темы семинаров будут предлагаться с учетом предпочтений самих членов фракции, а их посещение станет обязательным.

Обучение важно еще и потому, что предстоит принимать в том числе и непопулярные решения, которые важно будет объяснять гражданам, подчеркнул Володин: «Это профессиональная политика. Она не может быть легче, чем работа в исполнительной власти. По той причине, что есть избиратель и нужно перед ним отвечать, законы нужно принимать качественные». Кроме того, трехдневное мероприятие стало для единороссов своего рода тимбилдингом, ведь 57% из них впервые избрались в Госдуму. «Нам нужно познакомиться поближе, потому что важна слаженность, важно, кто рядом с вами. Пять лет мы вместе будем принимать ответственные решения, и атмосфера внутри коллектива – немаловажный фактор», – пояснил Володин.

Кто пришел На семинаре, в частности, выступили министры Максим Топилин (Минтруд), Антон Силуанов (Минфин), Ольга Васильева (Минобрнауки), Александр Ткачев (Минсельхоз), руководители Счетной палаты Татьяна Голикова и Центробанка Эльвира Набиуллина.

Он также подчеркнул, что намерен добиться более эффективной работы Думы: повысить качество законов, добиться принятия более взвешенных решений. «Нужно, чтобы знание и опыт использовались для людей. И нужно принимать такие законы, чтоб нам с вами было не стыдно», – дал наказ Володин. Добиваться этого он намерен через диалог и с другими фракциями, и с не прошедшими в Думу партиями, а также с экспертным сообществом и гражданским обществом. Для того же сохранен паритет в распределении комитетов (по 13 у единороссов и оппозиции), что позволит сбалансировать принятие решений и избежать ошибок, отметил Володин.

В новой Госдуме оказалось много региональных политиков и общественников, и такая учеба – возможность добиться того, чтобы новички и действующие депутаты с первых дней начали говорить на одном языке, считает эксперт фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. А сама идея обучения депутатов преследует в том числе и цель улучшения имиджа Госдумы в целом, говорит он: «Володин уже несколько раз говорил о необходимости развивать механизмы оценки регулирующего воздействия, практику нулевых чтений, расширять участие экспертов в предварительном обсуждении законопроектов. Это подтверждение прогнозов, что руководство Госдумы постарается повысить качество работы депутатского корпуса и в конечном счете – доверие к Госдуме и ее влиятельность».

Те законы, за которые Думу прозвали «взбесившимся принтером», готовились в координации с администрацией, поэтому ждать, что эта работа кардинально изменится, не стоит, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Но объяснять непопулярные решения, связанные с изъятием денег у населения, в ближайшие годы действительно придется, хотя основные такие решения, скорее всего, будут приведены в исполнение уже после президентских выборов, оговаривается эксперт.