Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Депутаты учатся решать

Депутаты учатся решать

Новых депутатов Госдумы от «Единой России» научат принимать и объяснять избирателям непопулярные решения
Сначала депутатов напутствовал первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин (на фото), выдвинутый на пост председателя новой Думы
Сначала депутатов напутствовал первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин (на фото), выдвинутый на пост председателя новой Думы
Е. Разумный / Ведомости

В пятницу вечером в подмосковном корпоративном университете Сбербанка впервые собралась обновленная фракция «Единой России», получившей в Госдуме 343 места из 450. Сначала депутатов напутствовал первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, выдвинутый на пост председателя новой Думы (официально указ о его отставке еще не обнародован, но близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» говорят, что документ президентом уже подписан). А в субботу и воскресенье единороссы поучаствовали в обучающем семинаре по основным направлениям их будущей работы (см. врез). Подобные семинары для региональных чиновников стали практиковаться с 2012 г. после прихода в Кремль Володина, а теперь распространятся и на депутатов-единороссов. По словам будущего председателя палаты, темы семинаров будут предлагаться с учетом предпочтений самих членов фракции, а их посещение станет обязательным.

Обучение важно еще и потому, что предстоит принимать в том числе и непопулярные решения, которые важно будет объяснять гражданам, подчеркнул Володин: «Это профессиональная политика. Она не может быть легче, чем работа в исполнительной власти. По той причине, что есть избиратель и нужно перед ним отвечать, законы нужно принимать качественные». Кроме того, трехдневное мероприятие стало для единороссов своего рода тимбилдингом, ведь 57% из них впервые избрались в Госдуму. «Нам нужно познакомиться поближе, потому что важна слаженность, важно, кто рядом с вами. Пять лет мы вместе будем принимать ответственные решения, и атмосфера внутри коллектива – немаловажный фактор», – пояснил Володин.

Кто пришел

На семинаре, в частности, выступили министры Максим Топилин (Минтруд), Антон Силуанов (Минфин), Ольга Васильева (Минобрнауки), Александр Ткачев (Минсельхоз), руководители Счетной палаты Татьяна Голикова и Центробанка Эльвира Набиуллина.

Он также подчеркнул, что намерен добиться более эффективной работы Думы: повысить качество законов, добиться принятия более взвешенных решений. «Нужно, чтобы знание и опыт использовались для людей. И нужно принимать такие законы, чтоб нам с вами было не стыдно», – дал наказ Володин. Добиваться этого он намерен через диалог и с другими фракциями, и с не прошедшими в Думу партиями, а также с экспертным сообществом и гражданским обществом. Для того же сохранен паритет в распределении комитетов (по 13 у единороссов и оппозиции), что позволит сбалансировать принятие решений и избежать ошибок, отметил Володин.

В новой Госдуме оказалось много региональных политиков и общественников, и такая учеба – возможность добиться того, чтобы новички и действующие депутаты с первых дней начали говорить на одном языке, считает эксперт фонда ИСЭПИ Александр Пожалов. А сама идея обучения депутатов преследует в том числе и цель улучшения имиджа Госдумы в целом, говорит он: «Володин уже несколько раз говорил о необходимости развивать механизмы оценки регулирующего воздействия, практику нулевых чтений, расширять участие экспертов в предварительном обсуждении законопроектов. Это подтверждение прогнозов, что руководство Госдумы постарается повысить качество работы депутатского корпуса и в конечном счете – доверие к Госдуме и ее влиятельность».

Те законы, за которые Думу прозвали «взбесившимся принтером», готовились в координации с администрацией, поэтому ждать, что эта работа кардинально изменится, не стоит, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Но объяснять непопулярные решения, связанные с изъятием денег у населения, в ближайшие годы действительно придется, хотя основные такие решения, скорее всего, будут приведены в исполнение уже после президентских выборов, оговаривается эксперт.

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