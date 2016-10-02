Благоустрой себя сам

Обязать собственников недвижимости благоустраивать прилегающую территорию предложили депутаты Государственного совета Крыма. Их поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» внесены в Госдуму в пятницу. «Для поддержания чистоты в городах, селах, поселках недостаточно работы только одних муниципальных служб, необходимо, чтобы каждый собственник объекта недвижимости поддерживал чистоту возле своего дома, магазина, кафе», – сказано в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты хотят, чтобы правила благоустройства территории поселения позволяли возлагать на юридических и физических лиц обязанность на безвозмездной основе постоянно содержать в чистоте территорию, прилегающую к объектам недвижимости, которые находятся в их собственности, аренде или в ином пользовании. Радиус этой зоны должен определять орган местного самоуправления. Более того, в обязанности владельцев, по мнению крымчан, должны входить уход за внешним видом фасадов и ограждений, освещение и озеленение улиц, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, а также охрана, защита и даже воспроизводство городских лесов, если они находятся вблизи чьей-то недвижимости.

Крымские кадры «Единая Россия» рекомендовала экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую на пост руководителя комиссии Госдумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах, сообщил лидер фракции Владимир Васильев.

«Внешний облик городов Крыма, оказавшихся заброшенными киевскими властями, крайне важен для туристической привлекательности полуострова», – подчеркивает зампред комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике Александр Сидякин («Единая Россия»). И c этой точки зрения инициатива понятна, считает он: «Но, возможно, начать стоит с изменений в региональном законодательстве, а после выносить на федеральный уровень». Парламент Крыма перегибает, полагает Ярослав Нилов (ЛДПР), как ожидается, он возглавит в новой Думе комитет по труду и социальной политике: одно дело, когда граждан добровольно зовут на субботники, и другое – возлагать дополнительную нагрузку на людей по вопросам, заниматься которыми должны муниципальные и региональные власти, на работу которых к тому же идут сборы и налоги. Антисоциально, когда парламентарии предлагают переложить финансовую нагрузку чиновников на граждан на фоне чудовищных сборов на капремонт, уверен депутат. Там, где руководство ТСЖ нормальное, а жильцы исправно платят, все делается за свои деньги, они обеспечивают комфорт, красят заборы и благоустраивают территории, а инспекторы жилинспекций порой вместо помощи ищут, за что еще оштрафовать, продолжает Нилов. Между тем в Крым направлены огромные бюджетные средства, вводится курортный сбор, были введены налоговые послабления – и в таких условиях предлагать подобные инициативы странно, считает депутат.

Власти Крыма просто попытались узаконить то, что у нас делается повсеместно: во всех городах муниципальные власти прописывают обязанность собственников заниматься благоустройством, нарушая тем самым законодательство и перекладывая ответственность с чиновников на владельцев, рассказывает специалист по жилищному законодательству и муниципальному праву Игорь Кокин. В местных законах прописано, что собственник должен благоустраивать определенное количество метров вокруг дома или магазина, поэтому так делает вся страна, отмечает эксперт.