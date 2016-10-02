Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Слова

Александр Ткачев

«80% тех, кто стоит за этими лицами, – те, кто под шумок хочет любой ценой <...> больше земли без прав, без судов, просто взять и присвоить».

Министр сельского хозяйства полагает, что августовский «тракторный марш» кубанских фермеров на Москву был связан с сентябрьскими выборами. («Интерфакс»)

Виталий Мутко

«Будут атаки на этот чемпионат, так же было и перед Сочи, когда критиковалась каждая деталь. Но мы должны выполнить свои обязательства».

Министр спорта призвал, невзирая на ожидаемую острую критику из-за рубежа, провести чемпионат мира по футболу 2018 г. «на высоком уровне». («Интерфакс»)

Дональд Трамп

«Она была замешана в стольких скандалах и была уличена в обмане много раз. <...> Позвольте вам сказать, она должна быть в тюрьме».

По словам кандидата в президенты США, в скандале с почтовой перепиской Хиллари Клинтон «сначала посчитали виновной, а затем пошла серия лжи». («РИА Новости»)