Экономика настроена под бюджет

Минэкономразвития уточнит макропрогноз после разногласий с Минфином по инфляции и курсу рубля, рассказали «Ведомостям» пять федеральных чиновников, на коррекции прогноза инфляции настаивал и ЦБ. Уточненный прогноз рассмотрит бюджетная комиссия, сказал представитель Минэкономразвития. Пока ее заседание запланировано на 5 октября.

Минфин закладывает в проект бюджета курс рубля к доллару – 67,5 руб. в 2017 г., 68,7 руб. в 2018 г. и 71,1 руб. в 2019 г., рассказал министр финансов Антон Силуанов. В прогнозе Минэкономразвития курс значительно крепче – 65,5 руб., 64 руб. и 64,5 руб. за доллар соответственно. Минэкономразвития с претензиями не согласно, говорят два чиновника, но прогноз все же придется переделать.

Разногласий по курсу в 2017 г. нет, небольшие трения по 2018 г., камнем преткновения стал 2019 год, рассказывает чиновник. Около половины бюджета напрямую зависит от курса, указывает Владимир Тихомиров из БКС: чем он слабее, тем больше доходы. По расчетам Минфина, подготовленным для бюджетных совещаний в начале сентября, укрепление доллара на 1 руб. приносило бы бюджету около 60 млрд руб. – в условиях 2017 г. при цене нефти $40/барр. и курсе 69,4 руб./$ («Ведомости» ознакомились с расчетами).

В нынешних условиях курс рубля не будет существенно снижаться: отток капитала продолжит уменьшаться, а счет текущих операций ухудшится не настолько, чтобы оказать такое сильное влияние на ослабление рубля, сомневается зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач. Обычно Минфин старается заложить более крепкий рубль, чтобы не раздувать расходы и увеличить подушку безопасности, объясняет Тихомиров. Но расходы уже зафиксированы на все три года – 15,787 трлн руб. и задача Минфина – уложиться в законе о бюджете в целевой дефицит (3,2, 2,2 и 1,2% ВВП. – «Ведомости»), рассуждает он, для этого может потребоваться более слабый рубль. Но если в прогнозе меняется только несколько параметров, то он «слабо бьется с точки зрения экономики», продолжает Тихомиров.

Инфляцию Минэкономразвития тоже скорректирует – в сторону понижения. Сейчас по проекту прогноза цены вырастут в 2017 г. на 4,9%, в 2018 г. – на 4,4% и на 4,1% в 2019 г. Таким образом, по версии Минэкономразвития, ЦБ не достигнет таргета по инфляции в 4% в 2017 г. Но Минфин, по словам Силуанова, уже заложил в проект трехлетнего бюджета инфляцию в 4%.

В новом прогнозе инфляция будет как у ЦБ, знает федеральный чиновник. Когда осуществляется инфляционное таргетирование, важно, чтобы прогнозы правительства и ЦБ не расходились, иначе это плохо влияет на инфляционные ожидания, говорит другой чиновник. Целевой ориентир нужно закладывать во все варианты прогноза социально-экономического развития, говорилось в замечаниях ЦБ к документу Минэкономразвития.

Это вопрос веры в политику ЦБ в первую очередь, но и выгоды тоже, говорит эксперт, участвующий в обсуждении бюджета: при более низкой инфляции Минфин сможет заложить в законе о бюджете меньшую индексацию пенсий, чтобы быть ближе к целевому дефициту. Если фактическая инфляция отклонится от заложенной в бюджете, Силуанов пообещал увеличить индексацию: «<...> конечно, пересчитаем. Так требует закон» (его слова по «Интерфаксу»).

Чем выше инфляция, тем больше будет индексация тарифов госмонополий, напоминает Тихомиров (см. таблицу), от этого зависит, как они будут сводить уже свои бюджеты в условиях сокращенной господдержки. «Ориентир – целевая инфляция и принцип «инфляция минус», – напомнил замминистра экономического развития Николай Подгузов (цитаты по «Интерфаксу»).

В правительстве и раньше спорили из-за прогноза, но таких разногласий, чтобы выпускалось специальное поручение что-то исправить, никогда не было, вспоминает чиновник финансово-экономического блока. После корректировки прогноз превратится в набор счетных величин для бюджета и будет иметь слабое отношение к реальности, говорит он: само наличие такой дискуссии показывает степень несогласованности подходов к экономической политике.

В России действует режим плавающего валютного курса. Он не является фиксированным, правительство и ЦБ не устанавливают цели по курсу или темпам его изменения; приоритет ЦБ – инфляция. Для ЦБ опускать курс и при этом снизить инфляцию – это нонсенс, считает Тихомиров: «Все эти арифметические упражнения нужны, чтобы как-то сбалансировать бюджет».