Цифры. Тенденции. События

Китай попал в корзину

С 1 октября юань стал полноправной частью валютной корзины МВФ – он оказался на третьем месте из пяти – между евро и иеной (см. график). На основании корзины рассчитывается курс SDR, валюты МВФ, в которой выдаются кредиты и рассчитываются квоты стран – участников фонда. Интерфакс

500 млрд руб.

Oстанется в фонде национального благосостояния к концу бюджетной трехлетки, сказал министр финансов Антон Силуанов, резервный фонд будет потрачен полностью. Интерфакс

«Платон» по полной

Минтранс обсуждает отмену льготного тарифа «Платона» (1,53 руб./км), сообщил министр Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 24». Росавтодор направил в правительство предложение увеличить тариф до первоначальных 3,73 руб., заявил руководитель ведомства Роман Старовойт. Если тариф не вырастет, то от грузовиков Федеральный дорожный фонд получит в 2017 г. около 20 млрд руб. (как и в 2016 г.), оценил он. ТАСС

704 млрд руб.

На такую сумму были заключены 215 соглашений на форуме в Сочи, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Интерфакс

Налог в пользу бедных

Федеральная часть налога на прибыль будет увеличена с 2 до 3% на три или на пять лет, сказал Козак. Дополнительные доходы федерального бюджета он оценил в 117 млрд руб., из них 84 млрд будут потрачены на поддержку нуждающихся регионов (фонд поддержки вырастет до 600 млрд), еще 20 млрд – на увеличение грантов для поощрения регионов. Остальное – компенсация потерь центра от другой меры. Регионы смогут оставлять себе часть федерального налога на прибыль – дополнительные сборы по сравнению с предыдущим годом, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Интерфакс