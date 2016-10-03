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Статья опубликована в № 4173 от 03.10.2016 под заголовком: Малое банковское дело

Акционеры «Юниаструм банка» и «Восточного» лоббируют создание банка для небольших компаний

Вопрос о кредитовании малого и среднего бизнеса обсудят сегодня на совещании у Шувалова
Акционеры «Юниаструм банка» и «Восточного» лоббируют в правительстве создание банка для небольших компаний, но пока не получили одобрения от ЦБ
Акционеры «Юниаструм банка» и «Восточного» лоббируют в правительстве создание банка для небольших компаний, но пока не получили одобрения от ЦБ
Д. Гришкин / Ведомости

В понедельник у первого зампреда правительства Игоря Шувалова пройдет совещание о поддержке малого и среднего бизнеса, один из вопросов – опорный банк для кредитования, рассказали два участника совещания и подтвердил помощник президента Андрей Белоусов.

Создать опорный банк летом предложили владелец «Юниаструм банка» (80%) Артем Аветисян и его партнеры: для этого нужно объединить четыре банка, помимо «Юниаструма» это «Восточный», «Кредит Европа банк» и «МСП банк» (принадлежит Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства).

Без поддержки президента кредиты малому бизнесу, видимо, не выдаются
Идею банка для кредитования малого и среднего бизнеса поддержал президент Владимир Путин
Правда, потенциальные участники идеи – «Юниаструм банк» и «Восточный экспресс» – к малому бизнесу имеют ограниченное отношение

Представительница «Юниаструма» сообщила, что от них на совещание пойдут совладельцы Аветисян и Шерзод Юсупов и председатель совета директоров банка Андрей Никитин. С представителями «Кредит Европа банка» связаться не удалось, а председатель наблюдательного совета «МСП банка» Александр Браверман предложил дождаться итогов совещания.

«Вряд ли стоит ждать конкретных решений, скорее все хотят определиться, что в итоге делаем и куда двигаемся», – говорит один из приглашенных на совещание.

Федеральная антимонопольная служба разрешила объединиться первым двум банкам (см. врез): бренд «Юниаструм» исчезнет, что подтвердила представительница «Юниаструма». После этого будет прорабатываться присоединение «Кредит Европа банка», затем – МСП. «Этот вариант наиболее проработанный, но не единственный. Какой вариант выбрать и в какие сроки – как раз предмет обсуждения на совещании у Шувалова», – заявил Белоусов, но не сказал, какие еще есть варианты.

Доли будущего

После объединения «Юниаструма» с «Восточным» у Аветисяна будет 30%, по 5% получат совладельцы «Юниаструма» Юсупов и Юрий Данилов. У Baring Vostok, Russia Partners, предправления «Восточного» Алексея Кордичева и других миноритариев «Восточного» будет 60%. Кордичев и представительница «Юниаструма» подтвердили распределение долей.

В объединенном банке ни у кого не будет контроля, точные доли будут определены в будущем, рассказал человек, знакомый с деталями предлагаемой сделки.

«Предполагается, что на всех этапах объединение будет безденежным», – говорит человек, близкий к «Юниаструму». Объединение «Юниаструма» и «Восточного» даст единовременную прибыль в размере 3 млрд руб., считает он: сэкономят на расходах, с учетом «Кредит Европы» – это 7 млрд, с учетом «МСП банка» – 7,5 млрд руб. Эти подсчеты подтверждают представительница «Юниаструма» и Кордичев.

Комментарии ЦБ к этой сделке были неоднозначными, у регулятора есть опасения, знает банкир, слышавший это от сотрудников ЦБ: регулятор завершает проверку в «Восточном» (и уже завершил в «Юниаструме». – «Ведомости»), может потребовать досоздать резервы на несколько миллиардов рублей и до окончания процесса вряд ли решится одобрить сделку. ЦБ не устраивает качество активов «Восточного» и «Юниаструма», писал и «Коммерсантъ». Ранее критически об идее высказывался представитель Минэкономразвития.

Факт проверки подтвердили два человека, близких к банку. «Придется банку досоздавать резервы или нет и в каком размере, говорить рано», – осторожен финансист, знакомый с деталями объединения: акционеры не получали отрицательной реакции от ЦБ, объединение сделает банк более устойчивым. Кордичев комментировать проверку отказался.

Около 90% кредитов «Восточного» – розничные, после слияния с «Юниаструмом» баланс разбавят на 35% кредиты малому и среднему бизнесу (МСБ), где обеспеченность залогами в среднем 220%, перечисляет финансист достоинства сделки. У «Восточного» сильны позиции в регионах, где конкуренция в сегменте МСБ самая низкая, и есть дефицит господдержки – на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Юниаструм банк» может объединиться с банком «Восточный»

«Восточный» заручился поддержкой держателей субординированных облигаций, они положительно оценивают объединение, заверяет он. Несколько физических лиц действительно скупили долги банка, они активизировались в апреле, когда банк не мог найти инвестора и нуждался в докапитализации – в итоге 3 млрд руб. он получил от Baring Vostok и «Юниаструма».

На рынке критически не хватает лидера, сформировавшего бы приемлемые условия и ставки для МСБ, считает Белоусов: «В основном кредиты предоставляют крупнейшие банки – Сбербанк, ВТБ и проч. Но для этих банков МСБ скорее побочный и высокорискованный бизнес. Ставки не просто повышенные по сравнению с первоклассными корпоративными заемщиками, а порой достигают 20% и выше, неподъемная ноша!»

«МСП банк» создан в том числе для того, чтобы поправить ситуацию с кредитованием МСБ. «МСП банк» не формирует рынка МСБ, он занимает лишь небольшую долю на нем, поэтому оценивать эффективность его влияния на рынок сложно, – говорит аналитик Moody’s Семен Исаков. – А рынок МСБ предполагает высокие риски, более высокие операционные издержки, этот бизнес также цикличен. На выходе все это приводит к высокой ставке по кредиту».

Чтобы снизить подобного рода риски в банках, специализирующихся на МСБ, нужен крупный банк с развитой филиальной сетью, охватывающий широкий слой клиентов по всей стране, считает Белоусов. Он оговаривается, что выдача госсубсидий новому банку не рассматривается. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

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