Вокзальная наценка

В Петербурге один автовокзал – на набережной Обводного канала, он входит в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и рассчитан на 250 отправлений в день (3500 человек в день). Жалоб на взимание автовокзальных сборов и платы за бронирование в Петербурге не было

Госпредприятие ПО «Псковавтотранс» незаконно ввело сборы для пассажиров, решила комиссия псковского УФАС. С 20 февраля 2016 г. на автовокзалах и автостанциях в Псковской области (принадлежат «Псковавтотрансу») были введены автовокзальные сборы: пассажиры должны были доплатить 20 руб. за покупку билетов на муниципальных маршрутах и 30 руб. – на межрегиональных и международных, кроме этого была введена плата за бронирование билетов. «Псковавтотранс» нарушил закон «О защите конкуренции», что привело к ущемлению прав и законных интересов неограниченного круга потребителей, установило УФАС. Оно выдаст предписание об отмене автовокзального сбора и возбудит дело об административном правонарушении в отношении «Псковавтотранса». Компании грозит штраф от 300 000 до 1 млн руб. (для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 руб.), уточнила юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф.

В «Псковавтотранс» входит 24 автовокзала и автостанции, там работают 54 перевозчика, сказано на его сайте. Выручка компании в 2015 г. – 57,1 млн руб., чистый убыток – 7,3 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». В компании в пятницу не ответили на вопросы «Ведомостей». В Петербурге один автовокзал – на набережной Обводного канала, он входит в СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и рассчитан на 250 отправлений в день (3500 человек в день). Жалоб на взимание автовокзальных сборов и платы за бронирование в Петербурге не было, сообщила представитель петербургского УФАС. Чиновник комитета по транспорту рассказал, что никаких дополнительных сборов с пассажиров на вокзале в Петербурге нет. Основной доход вокзала – договоры на облуживание с перевозчиками, их стоимость зависит от количества подвижного состава и заходов на вокзал, добавил он. По его словам, в Петербурге множество нелегальных перевозчиков, которые не заходят на вокзал и поэтому продают билеты дешевле, но в таком случае никто не гарантирует безопасность и качество поездки. 2015 год автовокзал Петербурга закончил с прибылью, уточнил он. Один из перевозчиков подтвердил, что дополнительных сборов с пассажиров на вокзале в Петербурге, по крайней мере этим летом, не было. Выручка «Пассажиравтотранса» в 2015 г. – 10,3 млрд руб., чистый убыток – 85,6 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

«Псковавтотранс» – госпредприятие и не может самостоятельно устанавливать тарифы на пассажирские перевозки и другие услуги, в частности за пользование находящимися в его ведении автовокзалами, тарифная политика определяется органами исполнительной власти региона, объясняет Риф: «В отсутствие возможности поднять тарифы «Псковавтотранс», судя по всему, предпринял попытку повысить стоимость за счет взимания с пассажиров дополнительных сборов, при этом оставаясь монополистом».